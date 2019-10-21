Владимир Текучев: террористы ПНС Ливии задержали российских моряков незаконно

Триполи, 21 октября. Террористы так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии на протяжении трех лет удерживали двух российских моряков, не имея законных оснований. Об этом Федеральному агентству новостей (ФАН) рассказал бывший узник неофициальной тюрьмы «Митига», капитан Владимир Текучев.

«Мы плаваем по судовой роли. То есть для захода в какую-либо страну, мне не надо открывать визу. Я пришел с судном, и мне миграционные службы на время стоянки автоматически дают разрешение сойти на берег. Такие правила распространяются и на моряков, и членов экипажей самолетов», — поясняет Владимир Текучев.

Такая практика в международном праве, тем не менее, не помешала одной из группировок так называемого Правительства национального согласия Ливии захватить экипаж танкера «Теметерон» и незаконно удерживать в неофициальной тюрьме «Митига». Поводом для ареста послужило якобы незаконное проникновение в страну.

«То есть получается, что я каким-то образом перебрался через границу, чуть ли не ползком — ну это же абсурд», — считает Текучев.

Собеседник ФАН напомнил, что подобный инцидент уже случался в 2017 году, когда других российских моряков задержали в нейтральных водах. Никаких санкций в отношении властей Триполи ни со стороны ООН, ни со стороны России тогда не последовало.

«Просто в Ливии не с кем вести диалог — в отношении этого места никакие законы не действуют», — утверждает освобожденный узник тюрьмы «Митига».

Напомним, танкер «Теметерон», капитаном которого является Владимир Текучев, был задержан в конце июня 2016 года в 17 морских милях от ливийского побережья. Суд Триполи приговорил двух российских моряков к тюремному заключению в тюрьме «Митига». Она контролируется бандформированием RADA, которые, по данным разных источников, пытают и издеваются над заключенными. В настоящее время в «Митиге» продолжают удерживаться двое сотрудников Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей и Самер Суэйфан.