Путин и Макрон нашли способ вывести Украину из кризиса

Москва, 21 октября. Президент России Владимир Путин и глава Франции Эммануэль Макрон обсудили важные международные вопросы, в том числе и ситуацию на Украине.

Во время телефонного разговора лидеры двух стран пришли к выводу, что Киев должен развести военные силы у городов Золотое и Петровское, тем самым выполнив свои обязательства.

«От Киева требуется безусловная реализация всех договоренностей, достигнутых в «нормандском формате» и в контактной группе», — говорится в сообщении пресс-службы президента РФ.

Также Путин и Макрон отметили, что Украина должна имплементировать в законодательство «формулу Штайнмайера». Главы государств в ходе разговора пришли к выводу, что минский «Комплекс мер» является основой для разрешения кризиса в Киеве.

Президент России, обсуждая с французским коллегой необходимость проведения очередного саммита «нормандской четверки», указал на необходимость его тщательной подготовки для рассмотрения новых шагов в рамках Минских соглашений.

Переговоры в формате «нормандской четверки» впервые были проведены в 2014 году. Его участниками являются Россия, Украина, Франция и Германия. На первом собрании лидеры стран обсудили ситуацию на Донбассе. Последний раз в полном составе «четверка» собиралась осенью 2016 года.

Гражданская война произошла на Украине в 2014 году. Жители Луганской и Донецкой народных республик выступили против новой власти и отказались ее принять. Киев в ответ начал в Донбассе военную операцию, продолжая считать ДНР и ЛНР частью государства.

Ранее президент России также провел телефонные переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель. Главы государств обсудили подготовку саммита «нормандской четверки», а также ситуацию в Сирии и Ливии.