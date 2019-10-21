Трамп пригрозил санкциями объявившей операцию против курдов-террористов Турции

Вашингтон, 21 октября. Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон готов ввести против Турции санкции и принять пошлины, если Анкара, ведущая в Сирии военную операцию против курдов-террористов, не начнет вести себя «надлежащим образом».

«Не думаю, что они будут», — отметил хозяин Белого дома.

Трамп также подчеркнул, что в целом перемирие на северо-востоке Сирии соблюдается, хотя и отдельные случаи стычек все же имеют место быть, передает Reuters.

Американский президент не уточнил, что конкретно он подразумевает под «надлежащим поведением», говоря о Турции, однако, вероятнее всего, речь идет о военной операции «Источник мира», которую Анкара объявила на севере Сирии 9 октября. Целью военных стали курдские террористы и боевики из запрещенной в РФ группировки «Исламское государство»1. Анкара планирует создать вдоль границы зону безопасности, где будет размещено почти 2 млн беженцев, которые в настоящий момент находятся в Турции.

Курдские террористы сотрудничают с игиловцами в САР. В 2017 году благодаря поддержке ВКС РФ основные силы ИГ1 в Сирии были разгромлены. Но курды занимались выводом недобитых боевиков на территории баз США, где исламисты создавали спящие ячейки. Отметим при этом, что США поддерживают сирийских курдов, предоставляя им вооружение, несмотря на многочисленные протесты со стороны Турции.



1 Организация запрещена на территории РФ.