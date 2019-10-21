Похороненного заживо младенца нашли грибники в Китае

Пекин, 21 октября. Грибники нашли на востоке Китая младенца, похороненного заживо в картонной коробке. Об этом сообщили британские СМИ.

По данным журналистов, обнаружившие мальчика грибники услышали шум, напоминающий лай собаки. Они решили, что звуки издает животное, попавшее в ловушку. Один из мужчин раскопал землю и обнаружил необычную находку — коробку с малышом внутри.

Ребенок был завернут в одеяло и весил, как впоследствии выяснилось, 3,4 килограмма. Младенца экстренно госпитализировали, теперь за его состоянием следят медики.

Полиция начала устанавливать обстоятельства произошедшего. Мужчина, назвавший себя дедушкой мальчика, объявил, что ребенок «перестал дышать» уже на следующий после рождения день. «Умершего» малыша решили «похоронить», передает «Царьград». Почему родственники выбрали такой необычный способ, мужчина не уточнил.

Правоохранительные органы начали расследование произошедшего инцидента.

Ранее в ГУ МВД России по Свердловской области сообщили, что пропавшего в поселке Бобровский десятилетнего мальчика нашли живым и здоровым. К поиску ребенка, кроме сотрудников правоохранительных органов, подключились волонтеры отряда «Лиза Алерт». Школьника доставили к медикам, они следят за его самочувствием.