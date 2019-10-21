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Глава СВР считает, что Россия готова защищать своих друзей

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Глава СВР считает, что Россия готова защищать своих друзей

Белград, 21 октября. Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин высказал мнение, что страна в настоящее время готова к защите своих союзников и друзей.

По мнению главы СВР, Россия сейчас является одним из ведущих центров силы, несмотря на ожидания аналитиков США.

«Нашу страну отличают сильные ценности, из-за которых нам многие на Западе завидуют: мощный военный потенциал, твердая политическая воля и готовность решительно действовать на международной арене. Мы снова готовы защищать себя и своих союзников и друзей», — написал Нарышкин в авторской статье, размещенной в сербской газете «Вечерние новости».

Директор Службы внешней разведки вспомнил, что в конце XX века Россия и Сербия переживали схожие экономические и политические проблемы. Особенно тяжело пришлось в 90-е годы странам бывшей Югославии, где якобы под эгидой миротворческой миссии ООН страны НАТО развязали на территории гражданскую войну и проявляли агрессию в отношении сербов.

«На улицах Белграда до сих пор можно видеть шрамы от операции насильственной трансплантации демократии — уничтоженные детские сады, больницы, жилые дома», — отметил разведчик.

Ранее первый и последний президент СССР Михаил Горбачев рассказал, какое значение для мировой политики имело падение Берлинской стены.

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