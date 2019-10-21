Жириновский призвал узаконить многоженство в России

Москва, 21 октября. Лидер Либерально-демократической партии России Владимир Жириновский заявил, что демографический кризис в РФ можно решить с помощью легализации многоженства.

«Было у славян многоженство, зачем поломали? Было же хорошо, сейчас был бы у нас миллиард населения», — заявил Жириновский.

Кроме того, лидер ЛДПР заявил, что не следует увеличивать размер материнского капитала, так как данная мера не окажет положительного влияния на уровень рождаемости в России. По мнению Жириновского, даже если государство начнет выплачивать по миллиону рублей за ребенка, количество детей в России не увеличится.

«Вы будете вкладывать деньги в семейный капитал, миллион будет семейный капитал, все равно рожать не будут», — добавил он.

Напомним, в феврале 2019 года президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному Собранию заявил, что РФ вошла в сложный демографический период. При этом глава государства напомнил, что в начале 2000-х годов в этой сфере наблюдались более сложные и негативные тенденции, однако их удалось переломить.

Российский лидер призвал принять меры для повышения авторитета семьи и укрепления традиционных семейных ценностей, а также поручил правительству РФ повысить выплаты на первого и второго ребенка до двух прожиточных минимумов с 1 января 2020 года. Кроме того, глава государства заявил о необходимости продлить льготную ставку по ипотеке на весь срок кредита и выплатить многодетным семьям по 450 тысяч рублей на погашение ипотеки.