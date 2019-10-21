Покидающие Сирию на фоне борьбы с курдами-террористами войска США не сразу вернутся домой

Вашингтон, 21 октября. Президент США Дональд Трамп заявил, что выводимые из Сирии американские войска будут развернуты в других районах, прежде чем вернутся на родину в Соединенные Штаты.

Как пишет Reuters, глава Белого дома заявил, что не хочет оставлять американских военнослужащих в Сирии.

Напомним, проведение антитеррористической операции «Источник мира» было инициировано 9 октября Турцией с целью формирования буферной зоны вдоль турецко-сирийской границы. Главная задача — борьба с курдскими вооруженными бандформированиями и боевиками запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство»1.

По итогам встречи президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и вице-президента США Майка Пенса было достигнуто соглашение о 120-часовом перемирии, согласно которому курды-террористы должны уйти из планируемой «безопасной зоны».

Американский президент Дональд Трамп заявил, что с территории, где Турция начала операцию «Источник мира», удалось вывести порядка 50 военных Соединенных Штатов. По словам министра обороны страны Марка Эспера, США начали выводить около тысячи своих военнослужащих с севера Сирии после начала в ближневосточной республике военной операции Анкары против курдов-террористов.

1 Организация запрещена на территории РФ.