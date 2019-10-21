«Родину забрать нельзя»: что означает патриотизм для актера Владимира Машкова

Актера Владимира Машкова знает и любит вся Россия. Машков — народный и заслуженный артист РФ. Он знаменит не только как актер, но и как режиссер, сценарист и продюсер. Одна из его последних на данный момент работ — роль тренера в нашумевшем фильме «Движение вверх». Критики называют фильм «картиной о настоящем патриотизме».

Машков — лауреат многих престижных кинопремий: «ТЭФИ» — национальной премии за высшие достижения в области телевизионных искусств, «Ника» — кинематографической премии, «Золотой орел» — кинонаграды, учрежденной «Национальной Академией кинематографических искусств и наук России». Кстати, «Золотого орла» Владимир получал трижды.

Владимир Машков — человек с активной гражданской позицией. В 2018 году в ходе президентской кампании он публично поддержал кандидатуру Владимира Путина на пост главы государства, а позже стал доверенным лицом Сергея Собянина на выборах мэра Москвы.

Актер много и продуктивно снимается. Фильм «Движение вверх», в котором Машков сыграл главную роль, стал самой кассовой картиной в истории российского кинематографа. Фильм основан на реальных событиях и повествует о победе советской сборной над сборной США в финале баскетбольного матча на Олимпийских играх в Мюнхене в 1972 году. Машков сыграл главного тренера сборной СССР Владимира Горожанина.

Критики высоко оценили и сам фильм, и игру Машкова. По словам кинообозревателя «Вестей FM» Антона Долина, «Движение вверх» смело можно ставить в один ряд с хорошими голливудскими фильмами, а посвящен он вовсе не спортивному состязанию, а Родине.

«Главная линия фильма проявляется не сразу: это разговор о том, что такое настоящий патриотизм. И для того, чтобы говорить об этом всерьез, недостаточно поставить спортивные поединки и воссоздать советскую эпоху, нужно нечто большее. В частности — удивительный актерский ансамбль», — считает Долин.

Патриотические чувства Машков проявляет не только на съемочной площадке: любовь к родной стране невозможно сыграть. По словам Машкова, патриотизм — обязательный критерий человечности.