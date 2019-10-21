Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Украина

Жертвой крушения вертолета на Украине стал бывший министр аграрной политики

53
0 Оставить комментарий

Жертвой крушения вертолета на Украине стал бывший министр аграрной политики

Полтава, 21 октября. Стала известна личность человека, погибшего при крушении вертолета Robinson R44, который разбился в понедельник в Полтавской области Украины. Жертвой авиакатастрофы оказался бывший министр аграрной политики страны Тарас Кутовый, который находился за штурвалом воздушного судна.

Данную информацию подтвердил замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко, бывший вице-премьер-министр социальной политики Павел Розенко и бывший министр молодежи и спорта Игорь Жданов.

«Погиб Тарас Кутовый. Не верится. В отчаянии. Всем близким и родным сочувствие. Земля пухом», — пишет последний в Faceook.

Жертвой крушения вертолета на Украине стал бывший министр аграрной политики

Как сообщает RT, вертолет, который следовал из Киева в Полтавскую область, разбился примерно в 16.00. На месте крушения возник пожар, который к настоящему моменту уже потушен. Что стало причиной трагедии — неизвестно.

Тарас Кутовый занимал пост министра аграрной политики Украины с апреля 2016 по ноябрь 2018 года. Именно он разработал план по реформированию АПК Украины, который получил название «Стратегия 3 + 5». Он предполагает прозрачный оборот земли, прямую господдержку фекрмерских хозяйств и приватизацию убыточных госпредприятий. В ноябре 2018 года Кутовый был включен в санкционный список России.

infox - new
Источник: RT
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров