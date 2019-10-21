Путин и Макрон призвали уважать суверенитет Сирии

Москва, 21 октября. Президенты РФ и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон призвали уважать суверенитет и территориальную целостность Сирии. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Лидеры двух стран провели телефонный разговор, беседа состоялась по инициативе французской стороны. Президенты обсудили обстановку на северо-востоке Сирии, где Турция ведет операцию против курдов-террористов.

«Выражено мнение о необходимости уважения суверенитета и территориальной целостности этого государства», — говорится в сообщении.

Российский лидер проинформировал главу Франции о предпринимаемых Москвой усилиях по стабилизации ситуации в регионе, включая содействие установлению диалога между заинтересованными сторонами и обеспечению интересов всех этноконфессиональных групп.

Путин и Макрон, согласно сообщению пресс-службы Кремля, обратили также внимание на важность запуска межсирийского диалога в рамках конституционного комитета, созываемого в Женеве под эгидой ООН в конце октября.

Напомним, в Сирии с 2011 года продолжается вооруженный конфликт. 9 октября в приграничных районах страны началась антитеррористическая операция против курдских боевиков под названием «Источник мира». Ключевой целью кампании является создание зоны безопасности в приграничных с Турцией районах Сирии, а также блокировка автодороги, которую террористы используют для перемещения боеприпасов.

Военная операция ведется против курдских боевиков, захвативших восточный берег Евфрата под предлогом якобы «борьбы» с группировкой «Исламское государство»1 (запрещена в России). На деле же вооруженные формирования включают боевиков ИГ1 в свои ряды. Помимо прочего, они выводили экстремистов из Ракки и Дейр-эз-Зора на территорию американских баз, а также грабили и убивали мирных жителей на захваченных ими территориях.

На встрече, прошедшей 17 октября, турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган и вице-президент США Майк Пенс договорились о приостановке операции «Источник мира» на 120 часов. За это время курдские террористы должны отойти от планируемой 30-километровой буферной зоны. В противном случае Турция продолжит операцию до полного отвода бандформирований.

Эрдоган планирует 22 октября в Сочи обсудить с президентом РФ следующую фазу процесса создания зоны безопасности на севере Сирии.

1 Организация запрещена на территории РФ.