Ярмольник оценил назначение экс-КВНщика на пост советника секретаря СНБО Украины

Москва, 21 октября. Юморист Сергей Сивохо, назначенный на должность советника секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса, вписывается в команду президента страны Владимира Зеленского. Такое мнение выразил актер, теле- и радиоведущий Леонид Ярмольник.

О своем вступлении на пост экс-КВНщик, комик и тренер «Лиги смеха» сообщил ранее в социальной сети Facebook. Сивохо отметил, что у него «невероятное количество» планов, а впереди предстоит «много сложной и важной работы».

«Ну и замечательно. У Зеленского должна быть своя команда. Какой президент — такая и команда. Может быть, что-нибудь и получится», — оценил Ярмольник.

Артист отметил, что помнит Сивохо по КВН, однако это «было тысячу лет назад», они не являются друзьями.

Гражданская война на Украине началась в 2014 году, когда Киев развернул против Донецкой и Луганской народных республик военную кампанию. Случилось это после того, как республики Донбасса объявили о своей независимости, не приняв государственного переворота. За несколько лет боевых действий, по данным ООН, погибли свыше 13 тысяч человек.

Гражданский конфликт ухудшается на фоне регулярных нарушений режима прекращения огня со стороны ВСУ, которые обстреливают территории республик и не раз пытались прорвать линию обороны.

Ранее депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Ренат Кузьмин заявил, что Зеленский, по его мнению, ничем не отличается от своего предшественника Петра Порошенко в том, что касается урегулирования гражданского конфликта в Донбассе. Парламентарий считает, что Киев в настоящее время не предпринимает никаких попыток положить конец кровопролитию на юго-востоке страны.