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Самые мощные в мире российские бомбардировщики Ту-160 посетят ЮАР

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Самые мощные в мире российские бомбардировщики Ту-160 посетят ЮАР

Претория, 21 октября. Два стратегических бомбардировщика-ракетоносца Ту-160 ВКС РФ посетят ЮАР. Об этом сообщило сегодня Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что вместе с Ту-160 в африканскую страну будут направлены самолеты военно-транспортной авиации Ил-62 и Ан-124 «Руслан». Целью визита авиагруппы является развитие двустороннего военного сотрудничества и взаимодействия между российскими ВКС России и военно-воздушными силами ЮАР.

В Минобороны ЮАР отметили, что Ту-160 прибудут в страну 22 октября. Согласно сообщению в официальном Twitter-аккаунте министерства, бомбардировщики Ан-124 и Ил-42 приземлятся на авиабазе Waterkloof.

Издание The Aviationist пишет, что Ту-160 должны были посетить ЮАР еще в 2016 году, но тогда визит перенесли из-за того, что самолеты были задействованы во время военной операции против запрещенной в РФ группировки «Исламское государство»1.

На сегодняшний день Ту-160 являются самыми мощными в мире сверхзвуковыми боевыми самолетами в мире.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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Источник: РИА Новости
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