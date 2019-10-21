Путин и Эрдоган обсудят операцию Турции против курдов-террористов в Сирии, уверен эксперт

Москва, 21 октября. Объявленная Анкарой военная операция против курдов-террористов в Сирии может стать центральной темой переговоров на встрече президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и его российского коллеги Владимира Путина, которая состоится 22 октября в Сочи. Такое мнение высказал заместитель директора Института востоковедения РАН Владимир Исаев.

По его словам, Турция и Сирия являются двумя крупнейшими союзниками Москвы на Ближнем Востоке, поэтому для нее критически важно, чтобы в ходе турецкой операции между военными этих двух стран не происходило никаких стычек. Предполагается, что это будет одним из главных вопросов в повестке встречи Путина и Эрдогана.

«Сирийцы сейчас занимают ряд приграничных с Турцией городов и районов, и освобождают от курдских вооруженных формирований остальные населенные пункты, поднимая там сирийские и российские флаги, чтобы турки по ним не стреляли», — пояснил Исаев порталу «Слово и дело».

Замдиректора Института востоковедения также отметил, что с ослаблением позиций США Россия и Турция стали ключевыми политическими фигурами на сирийской земле.

Напомним, что 9 октября власти Турции начали на севере Сирии новую военную операцию, которая получила название «Источник мира». Целью военных стали курдские террористы и боевики из запрещенной в РФ группировки «Исламское государство»1. Анкара планирует создать вдоль границы зону безопасности, где будет размещено почти 2 млн беженцев, которые в настоящий момент находятся в Турции.

Курдские террористы сотрудничают с игиловцами в САР. В 2017 году благодаря поддержке ВКС РФ основные силы ИГ1 в Сирии были разгромлены. Но курды занимались выводом недобитых боевиков на территории баз США, где исламисты создавали спящие ячейки.

1 Организация запрещена на территории РФ.