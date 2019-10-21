Российские врачи установили причины появления камней в почках

Москва, 21 октября. Российские медицинские специалисты проанализировали причины появления камней в почках среди пациентов и установили несколько причин возникновения болезни.

Почечнокаменная болезнь возникает из-за содержания в рационе человека большого количества пищевых добавок и соли. Наибольшее влияние на образование камней в почках оказывает кальций. В небольших количествах он важен и полезен для организма, однако его чрезмерное употребление ведет к возникновению ряда болезней.

Всемирная организацией здравоохранения установила норму соли, которую можно употреблять за сутки без опаски — она равна 2-5 граммам, сообщает «Версия.Инфо». Превышение установленного лимита также может стать фактором риска для развития почечнокаменной болезни.

Чтобы избежать камней в почках, врачи рекомендуют ограничить употребление колбасы, полуфабрикатов, супов быстрого приготовления, молока, яиц и бобовых, пишет «Газета Кемерова».

Ранее медики установили, что темные круги под глазами могут являться показателем серьезного заболевания, а не только малого количества сна и переутомления. Кроме того, синяки под глазами могут доставаться человеку по наследству. Также врачи во время переходного времени года напомнили, что самостоятельный прием антибиотиков без назначения врача может нанести серьезный вред здоровью.