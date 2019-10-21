Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Российские врачи установили причины появления камней в почках

43
0 Оставить комментарий

Российские врачи установили причины появления камней в почках

Москва, 21 октября. Российские медицинские специалисты проанализировали причины появления камней в почках среди пациентов и установили несколько причин возникновения болезни.

Почечнокаменная болезнь возникает из-за содержания в рационе человека большого количества пищевых добавок и соли. Наибольшее влияние на образование камней в почках оказывает кальций. В небольших количествах он важен и полезен для организма, однако его чрезмерное употребление ведет к возникновению ряда болезней.

Всемирная организацией здравоохранения установила норму соли, которую можно употреблять за сутки без опаски — она равна 2-5 граммам, сообщает «Версия.Инфо». Превышение установленного лимита также может стать фактором риска для развития почечнокаменной болезни.

Чтобы избежать камней в почках, врачи рекомендуют ограничить употребление колбасы, полуфабрикатов, супов быстрого приготовления, молока, яиц и бобовых, пишет «Газета Кемерова».

Ранее медики установили, что темные круги под глазами могут являться показателем серьезного заболевания, а не только малого количества сна и переутомления. Кроме того, синяки под глазами могут доставаться человеку по наследству. Также врачи во время переходного времени года напомнили, что самостоятельный прием антибиотиков без назначения врача может нанести серьезный вред здоровью.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров