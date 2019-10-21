Стариков заявил, что новый шаг Москвы по дедолларизации разозлит США

Москва, 21 октября. Россия может отказаться от внешних займов в долларах уже в 2020 году. Об этом в кулуарах встречи МВФ и Всемирного банка заявил первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов. По мнению политолога Николая Старикова, новый шаг Москвы в рамках дедолларизации разозлит Вашингтон, и Штаты попытаются усилить давление на РФ.

Как заявил Антон Силуанов, последние несколько лет Москва создавала необходимую инфраструктуру, и теперь проводить финансовые операции, не прибегая к американскому доллару, можно с юанями и евро. При этом глава Минфина России подчеркнул, что новых займов в долларах Москва делать больше не будет.

Политолог, писатель и публицист Николай Стариков отметил, что новый шаг Москвы по дедоллоризации вряд ли окажет «адекватное влияние» на политику США.

«Соединенные Штаты поставили на кон практически все, что у них есть: весь своей авторитет и все свое могущество. Поэтому [несмотря на отказ от доллара] они будут продолжать давить на Россию так же, как и на Китай», — сказал Николай Стариков в комментарии изданию «ПолитРоссия».

Эксперт выразил надежду, что в перспективе Москва вообще не будет нуждаться в займах. Стариков подчеркнул, что России необходимо делать акцент на развитии собственной экономики.

«Нужно, чтобы Россия предоставляла кому-то займы в наших, российских рублях», – резюмировал политолог.

Ранее министр экономического развития России Максим Орешкин предложил минимизировать зависимость РФ от доллара США путем привлечения инвестиций через рублевые расчеты. Он предложил использовать рубль и евро для финансовых операций и расчетов в нефтегазовой сфере.