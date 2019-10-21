Жертвами священников-педофилов в США стали тысячи детей

В Соединенных Штатах Америки фиксируется небывалый рост случаев педофилии и сексуального насилия со стороны священнослужителей. Американские священники-педофилы — это проблема не какой-то одной конфессии. Если раньше речь в таких случаях речь шла преимущественно о представителях католической церкви, то сейчас нарастает число сексуальных скандалов в американской церкви в связи с преступлениями, совершаемыми пасторами различных протестантских приходов. Количество подтвержденных инцидентов с сексуальными домогательствами и насилием священнослужителей измеряется сотнями, число жертв — тысячами.

Стоит напомнить, что большинство верующих в Америке — прихожане протестантских церквей, поэтому бесконечная череда сексуальных скандалов наносит сокрушительный удар по авторитету самого христианства. Массовая педофилия в американских церквях подрывает основы христианского вероучения, которое до недавнего времени было одним из важных символов Соединенных Штатов, считают эксперты. Американские педофилы в рясах лишают веры не только свою паству, но еще десятки и сотни тысяч американцев.

Американские католики — «чемпионы» по педофилии

Как отмечают эксперты, католическая церковь США все еще вне конкуренции по числу педофильских скандалов. Согласно статистике, американские священники-педофилы в большинстве своем католики. Вот характерные названия статей на эту тему в ведущих американских изданиях:

«Католическая церковь США сообщает о большом росте обвинений в сексуальном насилии», «Три большие американские церкви в смятении из-за случаев сексуального насилия, а также политики ЛГБТ».

В августе прошлого года в католических приходах штата Пенсильвания было выявлено около миллиона случаев сексуального насилия над детьми со стороны священников-католиков. При этом уличенные священники-педофилы в США бывают весьма высокопоставленными: сам глава католической церкви Пенсильвании был лишен сана за домогательства к юным семинаристам.

В марте 2019 года стало известно, что 400 католических священников Иллинойса обвиняются в педофилии и насилии над детьми. Американские педофилы в рясах числом более двухсот были обнаружены все в том же Иллинойсе несколько раньше.

Самое чудовищное, что, несмотря на то, что имена священников, уличенных в педофилии, были давно известны, руководители католической церкви не лишали их сана. Поэтому массовая педофилия в американских церквях продолжается: фактически с благословения руководства священники-педофилы по прежнему имеют прямой доступ к детям на молитвах и богослужениях.

Педофилия в американских церквях: баптисты не отстают от католиков

Педофильские скандалы сотрясают не только католическую церковь США. По части непристойных домогательств к несовершеннолетним не отстают и протестанты. Случаи педофилии в южно-баптистских церквях США также стали предметом недавних разбирательств.

Южный баптизм (Южная баптистская конвенция) — самая крупная по числу приверженцев протестантская конфессия Соединенных Штатов. Десятки священников-баптистов в феврале 2019 года стали фигурантами расследований о педофилии и сексуальных домогательствах. Жертвами насилия и домогательств со стороны священнослужителей были признаны более 700 человек.

Сексуальные скандалы в американской церкви привели плачевным, но закономерным и предсказуемым результатам: число верующих в США неуклонно падает, особенно среди молодежи. Согласно опросам, десятая часть молодых протестантов отошла от веры в связи с регулярными секс-скандалами в их церкви.

Раздолье для педофилов: мальчики — главная группа риска

Американская церковь — это просто раздолье для педофилов, и главная группа риска — мальчики от 11 до 14 лет. Согласно статистике сексуальных преступлений, 81% жертв сексуального насилия в американских церквях со стороны священников — мужского пола, 22% — младше 11 лет, 51% — с 11 до 14 лет.

Значительный территориальный охват (Техас, Массачусетс, Иллинойс, Калифорния, Аризона) и огромное количество жертв свидетельствуют, что долгое время сексуальные надругательства над детьми воспринимались как норма не только американской церковью, но и общественностью.

Безнаказанность — как норма

Подавляющее большинство священников-педофилов, которые были уличены в сексуальном насилии над детьми, фактически остались безнаказанными. Насильники не получили реальных тюремных сроков и свободно разгуливают на свободе. Более того, за многими священниками-насильниками даже не установлено никакого полицейского наблюдения. Максимальное наказание, которое они (да и то далеко не все) понесли — лишение возможности проводить службы и обряды.

Но сильнее всего шокирует, что значительная часть уличенных в педофилии священников продолжает работать с детьми в качестве воспитателей, репетиторов, сотрудников различных благотворительных фондов. Известно, что десятки церковников-педофилов вновь совершали преступления: собирали детскую порнографию, были уличены в насильственных действиях сексуального характера и т. д.

Таким образом, можно констатировать, что священники-педофилы в США буквально обрушили престиж американской церкви. Жертвы американских священников-педофилов не получают никакой помощи ни от государства, ни от церкви. Педофилия в американских церквях продолжает процветать, и ни сама церковь как институт, ни Соединенные Штаты Америки как государство не борются с этой проблемой. Кроме того, массовые обвинения священников в педофилии привели к беспрецедентному падению престижа христианства в Соединенных Штатах, и вряд ли ситуация улучшится в ближайшие годы.