Ушаков оценил возможность проведения саммита в «нормандском формате»

Москва, 21 октября. Никакой подготовки к проведению саммита в «нормандском формате» в настоящее время не идет. Об этом сообщил помощник президента России Владимира Путина по международным делам Юрий Ушаков.

Помощник главы России отмечает, что в настоящее время все внимание сосредоточено на ситуации вокруг Украины.

«Нас несколько беспокоит ситуация, создавшаяся после того, как определенную работу провели политические советники лидеров «нормандского формата» между собой, потом их договоренности были закреплены решением контактной группы в Минске», — отметил Ушаков.

Ушаков сообщил, что после подписания «формулы Штайнмайера» и договоренности по разводу сил у городов Золотое и Петровское в Москву стали поступать «противоречивые сигналы» из Киева. Помощник президента России отметил, что на востоке Украины «много сейчас непонятного».

Политик подчеркнул, что несмотря на отсутствие текущей подготовки к встрече, стороны изъявляют желание провести ее в дальнейшем, пишет ТАСС.

«Мы хотим, чтобы этот новый саммит был тщательно подготовлен, чтобы был заранее согласован проект предстоящих итоговых решений», — отметил Ушаков.

По мнению политика, результатом встречи стран должны стать новые шаги в реализации минских договоренностей, а не пересмотр Киевом «положений комплексного плана».

«Формула Штайнмайера» была подписана 1 октября. Документ подразумевает выполнение нескольких пунктов, в том числе наделение Донбасса особым статусом. После подписания «формулы Штайнмайера» на Украине начались массовые акции протеста. 14 октября украинские националисты провели марш под лозунгом «Нет капитуляции», пишет «Газета.ру».