Пенс объявил о намерении США лидировать в космосе

Вашингтон, 21 октября. Соединенные Штаты намерены лидировать в космосе, заявил американский вице-президент Майк Пенс на открытии Международного конгресса по астронавтике в Вашингтоне.

«Благодаря лидерству президента [Дональда] Трампа Америка вновь лидирует в космосе», — объявил политик.

Пенс указал, что при Трампе Штаты возродили Национальный совет по космосу, провели реформы для оживления коммерческой индустрии космических запусков, а также планируют отправить астронавтов на Марс и Луну.

По словам Пенса, Вашингтон открыт к сотрудничеству со «стремящимися к свободе» странами-единомышленниками.

«США будут привержены международному праву и существующим соглашениям, защищающим частную собственность», — добавил вице-президент.

Пенс уточнил, что США хотят разработать новые юридические нормы для космоса вместе с другими государствами.

Ранее Вашингтон объявил о планах разместить в космосе военные технологии, в частности запустить многоразовые космические аппараты — «шаттлы». Как отметил президент РФ Владимир Путин, такие шаги могут привести к опасной тенденции. Глава государства заверил, что Москва достаточно быстро создаст ответные технологии в случае милитаризации космоса со стороны США.

На днях президент заявил также о готовности России к сотрудничеству с Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) в космической сфере, в том числе — к содействию в развитии спутниковой навигации и запуске космических аппаратов.

Тем временем Герой России, депутат Государственной думы, космонавт-испытатель Максим Сураев в эксклюзивном интервью Федеральному агентству новостей рассказал о перспективах развития отечественной и мировой космонавтики, а также раскрыл планы, стоящие перед людьми в освоении космоса, в том числе Луны и Марса.