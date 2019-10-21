Визы США для участия в работе Первого комитета ГА ООН не получили восемь россиян

Нью-Йорк, 21 октября. Представители МИД РФ, Минобороны и Роскосмоса не смогли получить американские визы для участия в работе Первого комитета Генассамблеи ООН. Об этом сообщил заместитель постпреда РФ при отделении ООН в Женеве Андрей Белоусов.

По словам дипломата, американская сторона в очередной раз отказала в выдаче виз членам российской делегации, которые должны были принять участие в работе Первого комитета Генассамблеи ООН.

«В этом году визы не получили уже восемь членов нашей делегации, то есть почти половина ее состава», — пояснил Белоусов.

По мнению дипломата, США намеренно препятствуют нормальной работе российской делегации в Первом комитете Генассамблеи ООН.

Напомним, в конце сентября американские власти отказали в выдаче виз десяти членам российской делегации, которые планировали принять участия в 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Позднее американская сторона назвала данный инцидент «частным случаем». В свою очередь Москва назвала действия американской стороны нарушением международных обязательств, а также призвала подумать о переносе штаб-квартиры ООН из Нью-Йорка.

3 октября США вновь отказали в выдаче виз российским дипломатам, которые планировали принять участие в двустороннем форуме «Диалог Форт-Росс» в США. Позднее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва осуждает действия Вашингтона, а также напомнила, что местом проведения двустороннего форума служит бывшая российская крепость Форт-Росс в Калифорния, а главной целью мероприятия является развитие двусторонних отношений между РФ и США.