Трамп пытается успокоить оппонентов на фоне борьбы Турции с курдами-террористами

Москва, 21 октября. Президент США Дональд Трамп пытается успокоить своих оппонентов, обещая им сохранить минимальный военный контингент в Сирии, пока Турция разворачивает операцию против курдов-террористов. Такое мнение высказал в понедельник эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин.

Он обратил внимание на информацию о том, что президент США Дональд Трамп якобы планирует оставить в Сирии часть сил. Предполагается, что база американских военных будет находиться за пределами зоны безопасности, которую создает Турция на севере арабской республики.

«Думаю, последнее заявление Трампа сделано, чтобы успокоить оппонентов, которые рьяно его критикуют. Пока это заявление не согласовано ни с Конгрессом, ни с Пентагоном, ни со спецслужбами. А значит, единого понимания, уйдут ли США из Сирии, пока нет», — пояснил Кошкин «Политэксперту».

Политолог не исключает, что Трамп действительно хотел бы вывести войска из Сирии, однако не может этого сделать. Точно такая же ситуация в свое время сложилась вокруг американского контингента в Афганистане, который «застрял» в ближневосточной стране вопреки желанию Белого дома.

Как сообщает «Царьград» со ссылкой на New York Times, Трамп намерен оставить в САР около 200 военных, чтобы окончательно не утратить позиции в этой стране и не дать Дамаску установить контроль над нефтяными месторождениями. Если это действительно произойдет, то американский президент второй раз за последний год нарушит свой же приказ о выводе сил из Сирии.

Напомним, что 9 октября власти Турции начали на севере Сирии новую военную операцию, которая получила название «Источник мира». Целью военных стали курдские террористы и боевики из запрещенной в РФ группировки «Исламское государство»1. Анкара планирует создать вдоль границы зону безопасности, где будет размещено почти 2 млн беженцев, которые в настоящий момент находятся в Турции.

Курдские террористы сотрудничают с игиловцами в САР. В 2017 году благодаря поддержке ВКС РФ основные силы ИГ1 в Сирии были разгромлены. Но курды занимались выводом недобитых боевиков на территории баз США, где исламисты создавали спящие ячейки.

1 Организация запрещена на территории РФ.