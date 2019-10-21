Мать тяжело больной Заворотнюк заметили на кладбище в Москве

Москва, 21 октября. Мать тяжело больной актрисы Анастасии Заворотнюк заметили на Даниловском кладбище Москвы. Там, как известно, находится могила святой Матроны Московской. Верующие просят святую об исцелении.

Информацию о том, что женщина якобы посетила кладбище, распространило издание «Главред» со ссылкой на Telegram-каналы. Авторы материала предположили, что приехать на могилу Матроны мать «прекрасной няни» могла под воздействием поклонников звезды. Родственники актрисы, а также ее пиар-менеджер и концертный директор новую публикацию никак не комментируют.

Не было реакции и в Instagram-аккаунте, который близкие Заворотнюк создали в ее поддержку. «Главред» отмечает, что семья артистки до этого поддержала идею одной из подписчиц о коллективной молитве за здоровье женщины.

Тогда в многочисленных комментариях к записи об этом фанаты Заворотнюк рекомендовали близким звезды обязательно съездить на Даниловское кладбище и попросить Матрону Московскую о помощи.

Как сообщала ранее «Газета.ру», первые сообщения о том, что Заворотнюк больна появились в прессе в середине сентября. Появлялись публикации о том, что у нее якобы обнаружили неоперабельную опухоль головного мозга. От такого же диагноза умерла в 2015 году певица Жанна Фриске. В связи с этим ряд экспертов выдвинули гипотезу, что опухоль возникла из-за процедуры ЭКО (и Заворотнюк, и Фриске решились на нее в уже зрелом возрасте. — Прим. ФАН). Однако специалисты-онкологи позднее эту гипотезу опровергли.

В Сети почти ежедневно появлялись новые байки о состоянии «прекрасной няни». Один Telegram-канал даже успел ее «похоронить», а спустя несколько дней появились данные о том, что Заворотнюк выписали из больницы.

Ажиотажу в СМИ способствовало и долгое молчание семьи актрисы. Близкие не давали никакой новой информации. Продюсер Иосиф Пригожин даже призвал родных положить конец тому, что происходит в медиапространстве, сказать правду и пресечь появление новых слухов.

В конце концов семья решилась и сделала это, признав, что Анастасия, действительно, проходит курс лечения, а на официальной странице актрисы в Instagram появилось сообщение, в котором все сообщения о коме и подключении Заворотнюк к аппарату искусственной вентиляции легких назвали выдумками.