Нейрофизиолог развенчал миф о большей уязвимости здоровья трудоголиков

Москва, 21 октября. Трудоголики не болеют чаще тех, кто любит отдых, все зависит от индивидуальных особенностей организма. Об этом заявил президент межрегиональной общественной организации «Лига защиты врачей», кандидат медицинских наук и нейрофизиолог Семен Гальперин.

Гальперин развенчал миф о большей уязвимости здоровья трудоголиков. По его словам, организм каждого человека работает индивидуально, поэтому лучше не давать универсальных советов. В беседе с корреспондентом Nation News нейрофизиолог отметил, что у всех свой образ жизни и, соответственно, потребность в отдыхе.

«Человек просто должен иметь возможность отдыхать. Другое дело, что не все ее реализуют. А кто выйдет из строя раньше — это непредсказуемо. Это же вопрос вероятности, и это точно не означает, что тот, кто больше работает, заболеет раньше, чем тот, кто больше отдыхает», — объяснил собеседник издания.

Как заметил Гальперин, у мужчин в возрасте 30-35 лет может нарушаться деятельность сердечно-сосудистой системы. Однако и в данном случае обобщать не стоит, предупреждает нейрофизиолог. По его словам, отдыхать необходимо раз или два раза в год.

«В прежние времена у нас был почти месяц отпуска в год, и я считаю, что это минимум, которым должен обладать человек», — подчеркнул Семен Гальперин, заметив, что любая перегрузка негативно влияет на организм.

Ранее известный российский кардиолог Юрий Серебрянский прокомментировал изданию LIFE, исследование специалистов аналитического центра НАФИ, касающееся массового отказа граждан от отпуска. Так, согласно данным опроса, проведенного в 52 регионах РФ, почти половина россиян предпочитают пренебрегать отдыхом. По словам Серебрянского, у трудоголиков могут появится проблемы с функционированием желудка, сердца. Также неистовая любовь к труду может навредить сосудам.