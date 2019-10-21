Марков рассказал, как искусственный интеллект может развязать ядерную войну между РФ и США

Соединенные Штаты продолжают совершать агрессивные выпады в адрес России. После фактического разрушения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности страны НАТО начали разворачивать бурную военную деятельность у российских границ.

Так, Альянс фактически обвинил Россию в размещении на своей территории действующих ракетных комплексов средней и меньшей дальности. Этим заявлением Вашингтон развязывает себе руки в направлении размещения своих ракет меньшей дальности в Польше и Прибалтике — в непосредственной близости от границ РФ.

Глава Института политических исследований Сергей Марков в эксклюзивном интервью Федеральному агентству новостей рассказал о возможном ядерном конфликте России и США, меркантильных интересах западных военных чиновников и путях выхода из новой гонки вооружений.

Дуло у виска Кремля

— НАТО не видит смысла в предложенном Москвой моратории на размещение ракет средней дальности в Европе, так как в Альянсе полагают, что Россия уже развернула подобные ракеты на своей территории. Об этом заявила экс-заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Готтемюллер перед уходом со своей должности. Сергей Александрович, о чем, по вашему мнению, говорят подобные заявления, звучащие из-за океана?

— Думаю, это свидетельствует о продолжающемся, усугубляющемся кризисе НАТО. Сам Североатлантический альянс был создан как организация, защищающая интересы граждан стран — участниц блока. Но сейчас он уже представляет угрозу безопасности самим жителям этих государств, проводя политику в интересах именно военно-промышленного политического истеблишмента стран НАТО.

— Почему?

— Дело в том, что нет никакой необходимости размещать американские ракеты средней дальности в Европе. Нет серьезной угрозы безопасности от ракет для США. Вообще, ракеты средней дальности — это не столько оборонительные, сколько наступательные ракеты. Они должны нанести молниеносный удар.

Есть часть военно-политического истеблишмента стран НАТО, в первую очередь США, которые охвачены безумными идеями приставить заряженный пистолет ракет средней и меньшей дальности к виску Кремля. Вы знаете, что подлетное время ракет средней дальности составляет примерно пять минут. Если это произойдет, если ракеты НАТО будут размещены вблизи границ нашей страны, у российского руководства не будет времени на принятие решения об ответном ядерном ударе.

НАТО против американцев

— И мы останемся беззащитны?

— Нет. Однако российским военным придется передать решение об ответном ударе искусственному интеллекту. А у компьютера могут произойти ошибки, так ядерная война может начаться случайно. По всей видимости, в таком случае переход на искусственный интеллект в вопросе ядерной безопасности сделают и Россия, и страны НАТО.

— Чем это грозит человечеству?

— Передать возможность начала всеобщей ядерной войны и угрозы исчезновения человеческой цивилизации системам искусственного интеллекта — это безумие. В этом смысле решение натовских бюрократов, которые вышли из-под контроля народов своих стран, несет угрозу безопасности населения США и Европы. В этом и выражается кризис НАТО. Альянс работает против тех граждан, которых должен защищать.

— Натовские бюрократы не понимают опасность этих решений?

— Они понимают опасность, но игнорируют ее. Конкретный чиновник НАТО хочет по выходе на пенсию получить многомиллионную зарплату в военно-промышленной корпорации. Чтобы достичь этого, он должен нагнетать военно-политическую напряженность. По сути дела, они за тридцать сребреников поставили под угрозу весь земной шар. Сами чиновники могут погибнуть в этом ядерном армагеддоне. Но они рассуждают так: «Этого не случится. Найдутся умные и ответственные люди, которые не допустят войны. А я вот здесь приму такое решение, зато потом буду получать хорошую зарплату».

Смерть демократии

— Однажды в истории человечества уже нашлись умные и ответственные люди, которые спасли мир от ядерной катастрофы. В эти дни мы вспоминаем события Карибского кризиса. В выступлении по телевидению 22 октября 1962 года президент Соединенных Штатов Джон Кеннеди сообщил о появлении советских ракет на Кубе и о своем решении объявить с 24 октября военно-морскую блокаду острова. Впоследствии усилиями советских и американских дипломатов кризис был разрешен. Возможны ли в сложившейся в мире геополитической обстановке возвращение к политике «разрядки» и подписание нового договора о запрете ракет средней и меньшей дальности.

— Да, полагаю, это возможно. Однако важно помнить, что во время Карибского кризиса в мире существовала четкая и ясная структура интересов. И политические государственные деятели двух сверхдержав мира — США и СССР — так или иначе выражали интересы своих государств. Перед Советским Союзом стояла цель убрать ракеты средней дальности из Турции, для американцев — убрать советские ракеты с Кубы. Для тех и других было важно не столкнуться в горячем конфликте, не перевести ситуацию в боевые действия. Для советских и американских политиков и дипломатов было необходимо сохранить лицо, проявить себя.

— Сейчас все по-другому?

— Тогда в международных отношениях в основном присутствовали взвешенные, рациональные решения. Сейчас же речь идет не об интересах народов или государств, а об интересах конкретных лоббистских структур США и НАТО.

Дело в том, что политическая система западных стран прекратила быть демократической. На первый план выходят интересы зарплат натовских чиновников. Из-за этого они готовы поставить человечество на грань ядерного уничтожения.