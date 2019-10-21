Минобороны РФ назвало глупостью сообщения СМИ о сбоях при пуске «Калибров» на учениях

Москва, 21 октября. Минобороны РФ прокомментировало сообщения СМИ о том, что при запуске ракет «Калибр» во время учений «Гром-2019» якобы «произошли сбои».

Ранее РБК опубликовал материал, в котором утверждалось, что ракеты «Калибр» с кораблей «Татарстан» и «Град Свияжск» взлетели будто бы «не с первой попытки». В российском оборонном ведомстве назвали эти сообщения «глупостью от начала до конца».

В Минобороны заверили, что пуск с малого ракетного корабля «Град Свияжск» прошел успешно, в штатном порядке. Об этом свидетельствуют кадры, запечатлевшие этот момент и показанные по центральным телеканалам.

Что касается ракетного корабля «Татарстан», то его и вовсе не оснащают «Калибрами», добавили в министерстве. Поэтому он эти ракеты не мог запускать в принципе.

«Вызывает сожаление, что РБК, не проведя элементарный фактчекинг, в погоне за цитируемостью на теме дискредитации успешно проведенного учения «Гром-2019» в очередной раз стал жертвой обмана со стороны дилетантов», — заключили в ведомстве.

Напомним, учения стратегических ядерных сил «Гром-2019» на территории Российской Федерации прошли с 15 по 17 октября. Они носили исключительно оборонительный характер и не были направлены против каких-либо стран. Сами же маневры проводятся планово.

В рамках стратегических учений «Гром-2019» под руководством президента РФ Владимира Путина состоялись пуски баллистических и крылатых ракет. Они осуществлялись с бортов ракетных подводных крейсеров стратегического назначения, надводных кораблей, стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев.

Как отметили ранее в Минобороны РФ, все предусмотренные на учениях «Гром-2019» задачи выполнены в полном объеме. Целью учений была проверка системы боевого управления ВС РФ.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что российская крылатая ракета «Калибр» была доработана по итогам применения в Сирии. По его словам, если раньше для загрузки полетного задания в крылатую ракету «требовалось столько времени, что цель могла уйти», то теперь оно существенно сократилось.