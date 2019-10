Независимые СМИ раскрыли «гуманитарное» сотрудничество США с террористами в Сирии

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков выступил с официальной оценкой статьи New York Times, в которой ВКС РФ обвинили том, что они в ходе контртеррористической операции в сирийском Идлибе якобы «наносили удары по госпиталям». Конашенков выразил сожаление, что серьезное издание стало жертвой манипуляций со стороны террористов и британских спецслужб.

Как рассказал представитель российского военного ведомства, упоминаемые в публикации аппаратура и программное обеспечение, с помощью которых якобы стало известно об «ударах по госпиталям», являются разведывательно-боевым приложением от американской компании Hala Systems, и его развертывание в Идлибе осуществлялось с 2016 года под контролем британской разведки.

Надо отметить, что всего за две недели до выхода статьи в New York Times и последовавшей реакции Минобороны РФ, в сети появилась публикации британской журналистки Ванессы Билей, известной своими разоблачениями фейков «Белых касок».

В материале, озаглавленном «Белые каски», Hala Systems и гротескная милитаризация «гуманитаризма» в Сирии» независимый публицист из Великобритании раскрывает подробности истории с «разведывательно-боевым приложением». Как отмечает Билей, еще в августе этого года появились сообщения, что российская авиация уничтожила два поста раннего радиолокационного обнаружения, которые находились в руках террористов на севере провинции Хама и были известны как «20-й пост» и «Орлиный пост».

По информации портала South Front, эти посты предупреждали незаконные вооруженные формирования о приближении российской и сирийской авиации и позволяли боевикам в Хаме и Идлибе избегать ударов с воздуха. Шесть террористов, включая полевых командиров Абу Джальбиба и Абдуллаха аль-Хасана были уничтожены вместе с постами, которые, вполне очевидно, использовались в военных, а никак не в гуманитарных целях.

В сентябре этого года сирийский телеканал Al Ikhbariya сообщил, что террористы из «Хайят Тахрир аш-Шам» установили видеокамеры на высоте Телль-Султан западнее гуманитарного коридора в районе населенного пункта Абу-Духур, чтобы выявлять попытки мирного населения покинуть подконтрольные боевикам территории в Идлибе и уйти на сторону правительственных сил. 26 сентября дамасская газета Al Watan сообщила, что двое мирных жителей погибли и еще 20 получили ранения в результате обстрела по проходящим через Абу-Духур беженцам.

Сообщения об обстрелах мирных жителей, которые пытаются бежать из районов, подконтрольных НВФ, вполне знакомы — то же происходило в свое время и в Восточном Алеппо и в Восточной Гуте. Вполне очевидно, что население террористы рассматривают как живой щит.

По информации самой Ванессы Билей от источников среди сотрудников гуманитарных организаций и местных жителей, за выход по предоставленным Россией и сирийским правительством гуманитарным коридорам боевики требуют платы в 500 долларов, что для небогатого местного населения является огромной суммой.

Однако кто же снабжает террористов на северо-западе Сирии разведывательным оборудованием и технологиями раннего обнаружения для мониторинга перемещения авиации и гражданских лиц?

Посредниками в данном случае выступают все те же «Белые каски», узурпировавшие наименование «Сирийской гражданской обороны» — реально существующей организации, созданной еще в 1953 году. Так как Ванесса Билей является британским журналист, она сочла необходимым особо выделить среди основных спонсоров «Белых касок» британский МИД, иными словами — власти Великобритании.

Билей ссылается на свои материалы, разоблачающие связи «Белых касок» с различными террористическими и экстремистскими группировками, которые являются прокси-силами коалиции США, стран Персидского залива, Турции и Израиля в их борьбе против Дамаска.

Чтобы раскрыть связь «Белых касок» с Hala Systems, Ванесса возвращается к первой своей публикации об этой псевдогуманитарной организации, опубликованной в августе 2015 года на сайте Института Рона Пола.

В ней упоминается Халед Хатиб, видеооператор «Белых касок», который призывал предоставить им системы разведки и раннего обнаружения, «чтобы гражданское население могло успеть покинуть зону бомбардировки до ее начала».

Тот же призыв повторил и Джеймс Садри, который руководит организацией «Сирийская кампания» (Syria Campaign). Надо отметить, что этот британский гражданин, сын иранского эмигранта, в прошлом сотрудник «Би-Би-Си» и Greenpeace, в настоящее время формально в «Сирийской кампании» не работает, — он занят противодействием Brexit. Однако о старом он не забывает, что очевидно по его Twitter.

Основным спонсором Syria Campaign на момент ее создания выступил резидент Британии, нефтяной магнат сирийского происхождения Айман Асфари. Ванесса Билей уделила в своих предыдущих публикациях внимание его связям с «балканскими» проектами, которые сработали затем и на сирийской почве: в том числе в концепции «Белых касок» и контрабанде человеческих органов.

Асфари, помимо прочего, известен тем, что с помощью пожертвований Консервативной партии (тем ее кругам, которые поддержали Терезу Мэй и не поддержали Brexit) легализовывал средства, скрытые от британского налогового ведомства. Несмотря на скандал по этому поводу, разгоревшийся в 2017 году, к ответственности его так и не привлекли.

Ванесса Билей с самого начала задавалась вопросом — кому она будет нужнее, населению или так называемой «умеренной оппозиции»? Теперь ответ очевиден.

Между тем в августе 2016 года базирующаяся в Чикаго компания Hala Systems представила ту самую систему Sentry — «предупреждающую об угрозах систему, предназначенную для использования гражданским населением в зонах конфликтов».

Сама компания Hala Systems была основана за год до этого — как будто специально в ответ на призыв «Белых касок» дать им радары для спасения «Аль-Каиды»1 (международная террористическая группировка запрещена в РФ).

Судя по опубликованной информации, Sentry опирается на живых наблюдателей и разнесенные сенсоры, сообщающие о взлетах и перемещении самолетов. Сенсоры, будучи размещены на деревьях и зданиях, способны посредством обработки акустических сигналов определять тип и направление полета самолета. При этом, судя по упомянутой выше публикации New York Times, эти сенсоры занимаются радиоперехватом.

На серверы Hala Systems информация поступает с помощью приложения для Android. Обработанная информация отображается в виде предупреждающих постов в социальных сетях при активации сирен. Затем система начинает в автоматическом режиме с использованием технологии нейросети сканировать Facebook, Twitter и Telegram на предмет сообщений о нанесении авиаударов и их последствиях. Система Sentry основана на прототипе, созданном в Линкольновской лаборатории американского Массачусетского технологического института (MIT).

В сотрудничестве с «Белыми касками» Hala Systems имплементировала Sentry в Идлибе, который lf;t господин Бретт Макгурк, бывший спецпредставитель Госдепа США в международной коалиции против ИГИЛ1, назвал «самым большим заповедником «Аль-Каиды» со времен 11 сентября 2001 года».

В результате Hala Systems отрапортовала о снижении количества жертв к 2018 году на 20-27%. При этом не поясняется, каких жертв — среди населения или среди боевиков. О том, что такая манипулятивная статистика является для западных медиа стандартной, можно почитать в статье британского агентства The Guardian.

В компании Hala Systems работает всего 29 человек, но они отличаются солидным бэкграундом. Зарплаты у них вполне себе приличные, рост капитализации компании для данного сегмента также весьма впечатляет.

Старт этому делу положил в том числе такой известный «филантроп» как Фрэнк Джустра. Этот финансист угольной отрасли из канадского Ванкувера известен тем, что владел кинокомпанией Lionsgate и основал благотворительный фонд Radcliffe Foundation в 1997 году. Кроме того, он финансировал большое количество проектов Билла и Хиллари Клинтон, а в 2007 году даже основали вместе с Биллом Clinton Giustra Enterprise Partnership, известный ныне как Elevate Social Businesses — проект поддержки социальной сферы, образования, малого и среднего бизнеса, функционирующий в Сальвадоре, Гаити и Индонезии.

Примечательно, что управлявшийся структурами Джустры и сотрудничавший с Клинтонами «Фонд развития Гаити» (Haiti Development Fund) недавно стал объектом расследования по обвинениям в мошенничестве и уклонении от уплаты налогов. Джустра создал этот фонд в 2010 году после разрушившего Гаити землетрясения на пару с мексиканским миллиардером Карлосом Слимом и дал на нем подзаработать отставленной ныне от власти в США семейке.

Еще одной благодарностью за щедрые пожертвования в «Фонд Клинтонов» (Clinton Foundation) стало участие Джустры в поездке Билла в Казахстан в 2005 году, после которой предприниматель получил долю в активах трех государственных урановых рудников общей стоимостью в 3 миллиарда долларов. Для карьеры Хиллари последовавший после разоблачения скандал имел серьезные последствия. Тем не менее, связи Хиллари сохранились и напрямую ведут к сирийской войне. Из электронных писем госпожи Клинтон, опубликованных WikiLeaks, известно, что она в 2012 году пропагандировала устранение президента Сирии Башара Асада и его семьи, а также призывала расширить американское вмешательство в сирийский конфликт. Хотя к устранению Асада так и не удалось привлечь израильские спецслужбы, как предлагала Клинтон, вмешательство нарастили, в том числе на «гуманитарном» треке.

В 2016 году Джустра привлекает такую серьезную организацию, как «Международная антикризисная группа» к своему проекту «Фонд предотвращения конфликтов» (Giustra Fellowship for Conflict Prevention). Ванесса Билей полагает, что МАГ причастна ко всей спонсируемой западными миллиардерами и правительствами технологии «гуманитарной смены режимов», и посвятила этому серию совместных статей.

Помимо Джустры, к созданию Hala Systems оказались причастны Брайан Пэс-Брага (Brian Paes-Braga) из Quiet Cove Foundation (социальные проекты и наркобизнес в Перу и Мексике), Тим Янг из The Young Family Foundation (адаптация семей мигрантов из нижнего и среднего класса, включая пропагандистов «суннитской революции» на Ближнем Востоке) и врач-хирург Эван Мэлоун (Dr. Evan Malone), основатель NextFab Studio и черный трансплантолог.

Эти люди, очевидно, были бизнес-партнерами сирийских боевиков.

В ноябре 2016 года к финансированию Hala Systems подключились сирийско-американский венчурный капиталист Сэм Яган и финансируемая им Karam Foundation во главе с Линой Серджи Аттар. Эта британская гражданка вела до последнего времени проект «Голоса» в рамках деятельности той самой организации Syria Campaign, то есть возглавляла пиар-службу «Белых касок». Именно этот проект ответственен за все те многочисленные «нарративы» в форме интервью, фильмов и Твиттер-аккаунтов типа «девочки Баны Алабед», которыми спонсоры «касок» заполонили Интернет.

Наконец, в июне 2019 года миллион долларов Hala Systems на развитие применения их Sentry за пределами Сирии дал миллионер Марк Кьюбэн, который на тот момент имел аж президентские амбиции.

Кто же сейчас непосредственно возглавляет Hala Systems? Это Джон Ягр (John Jaeger), Дэвид Левин (David Levin) и Франц Буссе (Franz Busse).

Джэгер — геймер и хакер, питомец Силиконовой долины, завербованный Госдепом специально для работы по Сирии в 2012 году знакомыми из избирательного штаба Барака Обамы. В октябре 2012 года Джэгер, как следует из его анкеты, в рамках контракта с самим Госдепартаментом США, — а конкретно с Бюро по операциям стабилизации в зонах конфликтов (Bureau of Conflict and Stabilisation Operations), переехал в Стамбул.

Джэгер работал в «сирийской команде» этого бюро, курировал проекты по развитию коммуникационных сетей, общественного лидерства, «независимых голосов» (то есть в производстве пиара и фейков). С июня 2015 года Джэгер работает уже над Hala Systems.

Кстати, рассказывая о Sentry, Джэгер отмечал, что к подобному проекту правительство США не проявило никакого интереса — зато он заинтересовал власти Великобритании. Это, правда, несколько противоречит тому факту, что в списке спонсоров Hala Systems присутствует USAID — финансируемый Госдепом Фонд США по международному развитию.

Что касается Дэвида Левина, то это бывший сотрудник ООН и финансовый консультант, основавший организацию для работы с беженцами (на средства одного из основателей Hala Systems доктора Мэлоуна). Связал Левина с Джэгером в ноябре 2015 года некий Мурад из «Белых касок», который занимается обработкой данных.

Третьим, кто легализовал свое участие в Hala Systems несколько позже, был Франц Буссе, собственно и предоставивший компании технологическую и программную основу для Sentry. Буссе — выходец из Массачусетского технологического, обладатель ученой степени по аэронавтике, работавший на корпорацию Lockheed Martin и занимавшийся исследованиями в Стэнфорде.

Еще в ноябре 2016 года он вместе с Левином и Джэгером написал статью: «Алеппо и после: опции для гуманитарной помощи в опасных условиях». В ней Буссе в частности выдвигал идею использования для поставок «помощи» «повстанцам» беспилотные летательные аппараты и роботов-транспортеров.

В августе 2018 года официальный представитель британского МИДа Алистер Берт заявил, что власти Великобритании финансируют деятельность Hala Systems в Сирии через Фонд стабилизации и обеспечения безопасности в зонах конфликтов (Conflict Stability and Security Fund). Через этот же фонд, кстати, деньги британских налогоплательщиков уходят и «Белым каскам» через неправительственную организацию Mayday Rescue, созданную кадровым офицером британской разведки MI-6 Джеймсом Ле Мезурье в 2014 году (над проектом «Белые каски» Джеймс работал с 2013 года по контракту с АРК Group.

Штаб-квартира Mayday Rescue находится в столице Нидерландов Амстердаме. Правительство этой страны, выделившее ранее средства Hala Systems, в ноябре 2018 года решило прекратить финансирование сирийской оппозиции из-за подозрений, что деньги уходят террористам. Но 27 членов «Белых касок», эвакуированных с юга Сирии через Израиль в июле прошлого года, по-прежнему остаются в Нидерландах и чего-то ждут.

В то же время правительство Канады с 2018 года, наоборот, усилило, по крайней мере, на уровне пропаганды, поддержку антиправительственных сил в Сирии. Министр иностранных дел Канады Христя Фриланд призвала генерал-губернатора лишить Уассима Рамли звания почетного консула Сирии за то, что этот гражданин Канады назвал «Белых касок» «пособниками террористов». Стоит отметить, что механизм почетного (то есть на общественных началах) консулата представляет собой в данном случае единственный вариант каких-либо контактов между Сирийской Арабской Республикой и Канадой в условиях замороженных дипломатических отношений. О том, что власти Канады спонсировали развертывание Sentry, можно прочесть в их официальном коммюнике.

Другой спонсор Sentry — власти Дании. Сейчас они в некотором замешательстве, так как раз собирались отправить сто военных медиков в сирийское Заевфратье — а тут США и вынужденно вслед за ними Франция и Британия начали вывод своих войск. Предыдущий период активной вовлеченности датчан в сирийские военные события вроде как завершился после скандала, разгоревшегося в этой скандинавской стране из-за участия датской авиации 16 сентября 2016 года в ударе по Сирийской арабской армии в районе высоты Тхаада у осажденного на тот момент игиловцами Дейр-эз-Зора. Тогда в результате якобы ошибочного удара ВВС коалиции погибло до 100 сирийских солдат и офицеров, а террористы смогли захватить стратегическую позицию.

Биографии членов команды Hala Systems лишь подчеркивают, что гуманитарная тематика в очередной раз используется, чтобы прикрыть грязных махинации западных правительств и спецслужб в области гибридной войны с использованием прокси-террористов.

Саад Ансари — бывший сотрудник Пентагона и «Маккинзи» (в этой компании работал и Дэвид Левин), специалист в кибернетике и робототехнике, учился в Йеле, стажировался в Брукингском институте (оплоте идеологического обоснования гуманитарных интервенций на Ближнем Востоке для предыдущей американской администрации).

Джейсон Бохоуни — в прошлом программный менеджер USAID, большой опыт работы с американскими военными.

Марко Ороз — финансист, работавший у Дэвида Левина в основанной на деньги доктора Мэлоуна организации ROW и одновременно занимавшийся внутренним аудитом в структурах Джустры и Клинтонов. Изучал международные отношения в Джеймстаунском университете, еще одной кузнице кадров для внешнего вмешательства Соединенных Штатов.

Дэн Хейнбери — аналитик, отставной офицер армии США, работал в киберподразделении компании Deloitte, известной причастностью к скандалу о корпоративной шпионаже, там же работал и Марко Ороз какое-то время. Проводил для «Атлантического совета» исследования по обвинениям в адрес «Белых касок» (см. также).

Адам Арабьян — старший советник по техническим вопросам, в прошлом — офицер ВМС США.

Компании-подрядчики Hala Systems тоже впечатляют. Дэвид Левин также сотрудничает с Unreasonable Group, которая делает бизнес на блокчейне. Таким образом криптовалюта в данном случае — один из источников финансирования терроризма через его «гуманитарное» прикрытие.

Другой подрядчик специализируется на маркетинге с учетом культурной специфики аудитории.

Третий (с характерным названием «Лаборатория креативного разрушения», — работает в сфере черной пропаганды.

Ванесса Билей далее затрагивает сегмент связей Hala Systems, который ведет к чрезвычайно неприглядным сторонам «гуманитарной» деятельности покровителей сирийской оппозиции, — более того, к первоистокам всей трагедии сирийской войны, раздувание которой было на руку дельцам от геополитики, ведущим дела в сугубо корыстных интересах.

Те же люди, которые возглавляют Hala Systems, вовлечены в управление потоками беженцев. Для координации «децентрализованного управления» (это их собственный термин) существует проект Ascend Collaborative, курируемый Дэвидом Левиным по линии созданной доктором Мэлоуном организации Refugees Open Ware. На деньги таких гигантов как IKEA Foundation, Coca-Cola Foundation, Libra Group (известна своим проектом криптовалюты для Facebook Марка Цукерберга), Radcliffe Foundation (фонд Фрэнка Джустры) ROW, в частности, осуществляет проект «Одиссея» в Греции.

В то время как само содержание беженцев с Ближнего Востока и других стран висит на шее европейских налогоплательщиков, товарищи вроде Левина развивают среди них все те «лидерство», «коммуникационные сети», «микрофинансовые проекты» и «навыки коллаборационизма». Использоваться это может в самых различных целях. И для организации походов беженцев по Европе, и для внедрения в Старом свете альтернативных структур денежного оборота типа пресловутой «хавала», и для поставок человеческих органов.

Проект «Одиссея», кроме бизнес-гигантов и Еврокомиссии, финансирует еще и Фонд Коэнов (Kahane Foundation). Помимо прочего, этот фонд дает деньги таким организациям как «Врачи без границ» (Doctors Without Borders (Medecins Sans Frontiers), Hadassah Medical Organisation in Israel и HumanRights360.

«Врачи без границ» лечат беженцев и боевиков в Сирии. HumanRights360 защищает права беженцев в Афинах (ее финансируют также Фонд открытого общества Джорджа Сороса, посольство Нидерландов и все тот же Radcliffe Foundation Фрэнка Джустры). А медицинская организация «Хадасса» занимается трансплантологией. При этом такая взаимодействующая с перечисленными структурами как «Помощь беженцам» (Help Refugees) сотрудничает также с «Белыми касками», Фондом Коэнов, Peoples Convoy (перевозка беженцев), Hand in Hand for Syria и Syrian American Medical Society (SAMS, «Сирийско-Американское медицинское общество).

Две последние организации работают в сфере здравоохранения в Идлибе и предоставляют высококвалифицированную медпомощь боевикам «Хайят Тахрир аш-Шам» и прочих группировок.

Организация Help Refugees тем временем занимается детьми-сиротами, которых размещает вдалеке от людских глаз на маленьких греческих островах в Средиземном море. Вот для чего еще используются данные гуманитарных организаций…

Ванесса Билей указывает, что одним из активных защитников «Белых касок» от клеветы и в то же время связным этой структуры с экстремистскими группировками является Оз Катерджи, член организации «Помощь беженцам».

Кстати, семейство Коэнов в Израиле вовлечено в проекты разработки газового шельфа и перспективы маршрута в Южную Европу через хаб на Кипре соединяет с интересом к нефтяным богатством сирийского Заевфратья. Возможно, что распад Сирии, если бы он произошел, сыграл бы им на руку — не зря сирийская оппозиция с самого начала пыталась брать под контроль именно потенциальные и действующие пути и узловые точки евроазиатского транзита углеводородов.

Подводя итог своему расследованию, Ванесса Билей обращает внимание на то, как сами руководители Hala Systems освещают свою деятельность.

«Мы, — говорит Дэвид Левин — работаем на правительства Германии, США, Соединенного Королевства и Канады, мы помогаем имплементировать политику защиты гражданского населения и даем сведения о военным преступлениях».

Не трогая террористов, под защитой которых они работают, Hala Systems и подобные ей «гуманитарщики» работают на компрометацию сирийских властей и других геополитических противников своих заказчиков в регионе Ближнего Востока и не только.

1 Организация запрещена на территории РФ.