Курд-террорист Абди надеется, что США оставят свои войска в Сирии

Нью-Йорк, 21 октября. Командующий группировкой курдов-террористов под названием «Демократические силы Сирии» (SDF) Мазлум Абди заявил, что США «нужно потрудиться над тем, чтобы восстановить доверие» к себе союзников в «борьбе с ИГ»1 («Исламское государство»1, запрещена в РФ. — Прим. ФАН).

По его словам, Штатам нужно «снизить ущерб», который был причинен решением об отводе войск из северо-восточных районов Сирии, а также «сберечь зоны, освобожденные вместе с курдами». Абди продолжает надеяться на сохранение американского контингента в САР.

«Америке нужно потрудиться над тем, чтобы восстановить доверие к себе союзников в борьбе с ИГ», — сказал Абди в интервью The New York Times.

Ранее сообщалось, что американские военнослужащие эвакуируют жен боевиков «Исламского государства» из лагеря беженцев «Аль-Хол» в Сирии. Ранее «Аль-Хол» находился под контролем курдских формирований.

Накануне стало известно, что Мазлум Абди в ближайшее время может отправиться в Вашингтон. Как отмечал глава Центра этнических и международных исследований Антон Бредихин, США в течение многих лет используют курдские бандитские формирования в качестве инструмента ведения геополитики, и курды-террористы не являются исключением.

Напомним, Мазлум Абди, настоящее имя которого — Ферхат Абди Шахин, является членом Рабочей партии Курдистана (РПК) с двадцатилетним стажем. Эта организация признана террористической как в Турции, так и во многих других странах, в том числе и в США.

Во время военных действий в Сирии боевики курдских формирований SDF, сотрудничая с «Исламским государством», захватили восточное побережье Евфрата. Кроме того, курдские террористы подвергали насилию местное арабское население и под предлогом «борьбы с ИГ» неоднократно грабили и убивали мирных жителей.

9 октября Турция начала антитеррористическую операцию на севере Сирии. Турецкая армия начала боевые действия с авиаударов по городу Рас-аль-Айн. Как заявлял президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, действия ВС страны направлены на уничтожение террористической угрозы в приграничной зоне двух стран и ее освобождение от вооруженных арабо-курдских формирований, в том числе «Демократических сил Сирии» (SDF), которых Анкара связывает с Рабочей партией Курдистана.

17 октября Эрдоган и вице-президент США Майк Пенс договорились о приостановке операции «Источник мира» на 120 часов. За это время курдские боевики должны отойти от планируемой 30-километровой зоны безопасности. В случае, если это условие не будет выполнено, Анкара продолжит боевые действия вплоть до полного отвода террористов.

1 Организация запрещена на территории РФ.