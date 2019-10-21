Марков призвал заблокировать антироссийский The Bell при первом намеке на беспорядки

Москва, 21 октября. Антироссийское издание The Bell, редактором которого является журналистка Елизавета Осетинская, обязано получить статус иностранного агента в РФ. Такое мнение высказал член Общественной палаты России Сергей Марков.

Политик отметил, что офис русофобского издания The Bell располагается в Калифорнии, а деятельность издания связана с британскими спецслужбами.

«На Западном побережье работает много фондов, институтов и так далее. На мой взгляд, их нужно включить в список (иностранных агентов. — Прим. ФАН), чтобы, если начнутся массовые беспорядки, их можно было заблокировать в один момент», — сообщил Сергей Марков.

Иностранными агентами в России признаются некоммерческие организации, финансируемые зарубежными компаниями. Nation News сообщает, что издание The Bell существует за счет вложений американского фонда Polestar Digital Ventures. Таким образом, Минюст РФ имеет все основания для присвоения спецстатуса антироссийскому изданию.

Мнение политика разделяет и историк Армен Гаспарян. По словам журналиста, антироссийская информационная политика, реализуемая изданием The Bell, не вызывает у него удивления. Гаспарян отмечает, что деятельность зарубежного издания изначально была направлена на «безудержное проявление русофобии».

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что The Bell, основанное в 2017 году, стало «орудием в руках Запада». Расследования журналистов зарубежного издания направлены против РФ. Примечательно, что при этом на сайте не опубликовано ни одного материала о многомиллионных доходах «российской оппозиции».

Отметим, что после начала работы в The Bell основательница проекта Елизавета Осетинская сразу же стала лауреатом американской стипендии Джона Найта, а после — студенткой Стэнфордского университета. Американский вуз известен своими выпускниками, которые по окончанию обучения занялись антироссийской деятельностью.

Напомним, что несколько дней назад в заседании комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ приняли руководитель медиагруппы «Патриот» Николай Столярчук и гендиректор Федерального агентства новостей (входит в медиагруппу «Патриот») Евгений Зубарев. Представители СМИ презентовали результаты собственного расследования ФАН «Анатомия протеста», в рамках которого установлено, что митинги, организованные так называемой российской «оппозицией» были проведены при помощи западных агентов.