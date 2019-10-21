Сирия, 21 октября. Курды-террористы совершили тройное убийство в Ракке. САА расширяет авиабазу в Ат-Табке. В Хасаке убит командир спецназа SDF. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВВС Сирии: нанесли точечные удары по расположениям боевиков «Хайят Тахрир аш-Шам» и «Исламской партии Туркестана»¹ на северо-востоке Латакии.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: готовят к расширению авиабазу в Ат-Табке в Ракке, в Манбидж направили подкрепление и устанавливают ракетные комплексы и РСЗО.

Курдские вооруженные группировки: убили трех гражданских в Ракке, в Хасаке потеряли командира спецназа и застрелили нескольких мирных жителей по подозрению в пособничестве армии Турции, в Алеппо сгоняют жителей на протесты против САА в городе Джераблус.

ВС Турции и союзные силы: в Хасаке ликвидировал командира спецназа SDF, направили в Хасаку крупное подкрепление в составе колонны бронетехники, у Рас-аль-Айна обмениваются ударами с террористами.

Провинция Латакия

Вертолеты ВВС Сирии совершили вылет в район Курдских гор и города Кабана, занятого боевиками альянса «Хайят Тахрир аш-Шам» и их союзниками из «Исламской партии Туркестана» (обе организации запрещены в РФ как террористические). Самолет армии САР сбросили на опорные пункты боевиков бомбы, о чем сообщает новостное агентство THIQA. Сведения о потерях радикалов в настоящее время уточняются. Самолеты также нанесли точечный удар по базам радикалов на высотах Джебель аль-Акрад. За последние двое суток сирийская армия стянула значительные силы в районе Туркоманских гор.

Российские сотрудники Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии передали жителям населенного пункта Хатла в провинции Дейр-эз-Зор 2,47 тонны продовольствия, а также раздали почти четыре тонны индивидуальных продовольственных наборов в населенном пункте Фласко в Латакии, о чем сообщил журналистам руководитель ЦПВС Алексей Бакин.

Провинция Алеппо

Медиаресурс SANA опубликовал фотографии установки Сирийской арабской армией (САА) новой батареи тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня близ города Манбидж.

Позднее, правительственные силы, дислоцированные у поселка Тель-Алуш, нанесли артиллерийский удар по опорным пунктам альянса «Тахрир аш-Шам» у поселка Заммар, как указывает агентство Halab Today TV.

Источник также сообщил, что в городе Джераблус на севере провинции прошла антиправительственная демонстрация, организованная боевиками «Демократических сил Сирии» (SDF), которые инициировали также проведение аналогичного протеста в Манбидже. Курды-террористы насильно сгоняли мирных жителей на забастовку в центр города.

Провинция Ракка

Военные источники агентства Step News сообщают, что САА приступила к созданию крупной военной базы близ города Ат-Табка. Работа по удалению мусора, расчистке взлетно-посадочных полос и окрестностей уже началась. Два года назад авиабазу отбили у террористов «Исламского государства»1 американские военнослужащие коалиции в совместной операции с SDF. В результате боевых действий базе был нанесен значительный материальный ущерб и некоторое время она не эксплуатировалась. На прошлой неделе Ат-Табка была освобождена от формирований курдских террористов SDF и была занята правительственными силами.

Остатки террористов SDF, спасшиеся бегством из города Тель-Абъяд, убили трех мирных жителей и ранили пятерых в деревне Абу-Крайя к востоку от города. После совершения тройного убийства боевики угнали гражданский автомобиль, на котором скрылись с места преступления, о чем сообщает медиаресурс Nedaa.

Провинция Хасака

Самопровозглашенная милиция курдов-террористов «Асайиш» казнила сегодня троих местных жителей: Мухаммеда Хамада, Исмаила Али Аль-Халафа ас-Сухни и его брата Абдуллу, по обвинению в пособничестве протурецким ополченцам. Молодых людей арестовали два дня назад и поместили в тюрьму в неизвестном месте. Сегодня террористы выбросили их тела с огнестрельными ранениями на окраине города Рас-аль-Айн, о чем сообщает агентство Nedaa. Источник добавил, что мирный житель Абдулла Увейд из поселка Америя к югу от города также был убит «милицией» спустя неделю, после того как его арестовали без объяснения причин и вывезли из города для заключения в одной из курдских тюрем.

Командующий спецназом «Демократических сил Сирии» Яшар Боксо был убит вооруженными силами Турции в столкновениях на юге Рас-аль-Айна, о чем сообщает портал Vegend News. Источник также передает сообщения о боестолкновениях между курдами-террористами и протурецким ополчением в районе поселка Басута и деревень Каф и Абда. Обсерватория по правам человека (SOHR) сообщает, что протурецкие силы обстреливают укрепления курдских радикалов на подступах к поселку Абу-Расин к востоку от Рас-аль-Айна, с применением средних и крупнокалиберных пулеметов. В результате обстрела были нейтрализованы три террориста.

Крупный конвой подкрепления для протурецких союзных сил прибыло с территорий Турции через погранпереход у турецких деревень Шакрия и Ан-Тамр. Как уточняет SOHR, в составе конвоя были замечены 4 танка, артиллерия и бурильные установки.

1 Организация запрещена на территории РФ.