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Фадеев заявил, что СПЧ работает эффективно и продуктивно

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Фадеев заявил, что СПЧ работает эффективно и продуктивно

Москва, 21 октября. Занявший пост главы Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев заявил, что работа консультативного органа является эффективной и в ближайшее время реформ не запланировано.

«Куда уж сразу реформировать? Во-первых, это совет при президенте, президент реформирует свои советы», — сказал Фадеев в ответ на соответствующий вопрос корреспондента ТАСС.

По словам нового главы СПЧ, «совет работает эффективно и продуктивно». Он также посоветовал не бросать «реформами камни в свох предшественников», так как это неприлично.

Напомним, секретарь Общественной палаты РФ Валерий Фадеев стал главой Совета по правам человека и советником президента РФ. Об этом сообщила пресс-служба СПЧ, которая выложила копию указа главы российского государства Владимира Путина о назначении. Михаил Федотов был отправлен в отставку с федеральной государственной гражданской службы в связи с достижением 70-летнего возраста.

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