На Украине разбился вертолет, есть жертвы

Киев, 21 октября. Вертолет Robinson-44 разбился на Украине, сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

Трагедия произошла в Полтавской области. Около 16.00 в понедельник экстренные службы получили сообщение о падении, предположительно, самодельного летательного аппарата. Спасатели выехали в район села Тарасенково, расположенного в Оржицком районе.

«По прибытию было установлено, что произошло падение вертолета Robinson-44, в результате чего погиб один человек», — сообщили в пресс-службе украинского ведомства.

Удалось установить, что вертолет следовал из Киева в Полтавскую область. После падения Robinson-44 загорелся. На месте инцидента продолжают работать спасатели и техника.

14 октября в американском штате Джорджия потерпел крушение учебно-тренировочный самолет военно-воздушных сил Канады CT-144 Tutor. Во время ЧП никто, к счастью, не пострадал.