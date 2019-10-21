Курды-террористы в Сирии прикрыли бегство сил США и начали отступать от границы Турции

Боевые формирования курдских террористов начали выходить из зоны безопасности — 30-километровой зоны вдоль сирийско-турецкой границы, которая была обозначена турецким руководством как цель военной операции «Источник мира». Тем не менее боевые столкновения продолжаются — связанные с РПК боевики устраивают провокации против турецких сил, вынуждая их наносить ответные удары.

Турция и США, которые создали «Демократические силы Сирии», многократно усилив боевиков террористической «Рабочей партии Курдистана», договорились об отводе курдских боевиков еще три дня назад, когда президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган согласовал приостановку операции «Источник мира» на 120 часов. Однако вывод своих сил главари SDF начали лишь на третий день, после того, как стало ясно, что им не удастся удержать Рас аль-Айн и районы южнее Телль-Абъяда.

Особо строптивых курдских боевиков турецким силам приходится «укрощать» с помощью артиллерийских ударов и боевых беспилотников: так в районе города Аль-Исса был уничтожен бронеавтомобиль с курдскими боевиками.

Сегодня глава МИД Турции Мелют Чавушоглу объявил, что у террористов SDF осталось лишь 35 часов для выполнения своих обязательств — после этого турецкие силы вновь начнут продвижение вглубь сирийской территории, чтобы достигнуть автотрассы М-4 и блокировать трансграничные операции курдских террористов.

Стоит особо отметить тот факт, что курдские боевики и связанные с ними пропагандистские медиаисточники заявляли о «бескомпромиссной борьбе» против турок только до тех пор, пока из северной Сирии не эвакуировала большая часть американских войск — как раз минувшей ночью огромная колонна из более чем 100 грузовых автомобилей перешла границу с Ираком через пограничный переход «Семалка». До этого американцы столкнулись с серьезными трудностями при эвакуации своих баз — из-за недостатка времени и нехватки грузовой техники американские солдаты оставляли на брошенных военных базах не только личные вещи и менее ценную технику, но и документы конфиденциального характера, например, списки бойцов в подразделениях.

Две такие базы — на цементном заводе «Лафарж» и в «Аль-Кулейбе» — пришлось «проутюжить» с помощью американской авиации, чтобы не оставлять улик. Более кропотливый анализ наверняка позволит узнать очень многое о незаконных операциях США в Сирии.

Главари курдов-террористов до последнего надеялись, что их покровители из США способ остановить операцию «Источник мира», и по требованию своих хозяев до последнего удерживали натиск турок, считает замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.

«Курдские боевики затягивали ситуацию в надежде на помощь США. Это означает, что главари террористов до конца не верили в то, что США их бросили в такой ситуации, нарушив обещания, которые давали изначально. История их ничему не учит, — констатировал политолог в интервью Федеральному агентству новостей. Уже по крайней мере трижды США предавали интересы курдских сепаратистов, но SDF в это не верили и рассчитывали на них. Это прежде всего говорит об ошибках и недочетах в стратегии курдских террористов, которые недооценили коварство Вашингтона».

Причины явственной паники и неразберихи, которой сопровождался отход американских сил, вполне очевидны — военные США пришли в Сирию всерьез и надолго, чувствовали себя полноправными хозяевами в оккупированных регионах страны и не были готовы к тому, что в один момент придется бежать, подбирая выпадающий из кузова скарб.

«Американцы полагали, что будут находиться на этой территории на протяжении по крайней мере нескольких десятилетий — практика показывает, что оккупанты не уходят с территорий, которые когда-то оккупировали. Располагались они там основательно, никакого «плана Б» у них не было и никаких планов на эвакуацию с этих территорий у них тоже не было. На оставленных базах находят флаги, личные вещи, и даже секретную документацию — это напоминает военную катастрофу, внезапное бегство из-за прорыва линии фронта», — отметил Владимир Шаповалов.

Собеседник ФАН напомнил о том, что кризис с курдскими террористами на севере Сирии длился не первый месяц и даже не первый год — однако американские военные до последнего не считали возможным военную операцию со стороны Турции и не сделали никаких приготовлений на случай отхода — решение Трампа вывести войска застало врасплох американское командование.

«Возникла ситуация, в которой американцы оказались не готовы к эвакуации, и потребовалось потянуть время. Думаю, что и с этим связаны действия курдских боевиков — они атаковали турок, сколько могли, прикрывая отход американских сил и надеясь на ответную помощь от США», — считает Шаповалов.

В целом, отметил Владимир Шаповалов, несмотря на то, что операция «Источник мира» развивается не в полном соответствии с планами Анкары, операция идет успешно и самый важный вопрос — создание зоны безопасности и размежевание курдских террористов в Сирии с их подельниками из «Рабочей партии Курдистана» на территории Турции.

Турецкое наступление в рамках договоренностей между Москвой и Анкарой позволило Сирийской арабской армии сделать огромный шаг вперед в деле освобождения Заевфратья и северной Сирии — освободившись от воли «военных советов», созданных курдскими террористами, органы местного самоуправления моментальной договорились о том, чтобы правительственные войска взяли под контроль огромные районы в провинциях Алеппо, Ракка и Хасака. В ближайшее время САА планирует войти в восточную часть Дейр эз-Зора и восстановить контроль над сирийской нефтью.