Найдены тела депутата Сидоровой и ее родных — жертв ОПГ Шишканова. События дня. ФАН-ТВ

Найдены жертвы ОПГ Шишканова Важная находка ждала оперативников в Раменском районе Подмосковья. Здесь, после раскопок у одного из дачных массивов, найдены тела четырех погибших. По предварительным данным, речь идет о местном депутате Татьяне Сидоровой и трех ее родственниках — все они бесследно пропали еще в 2012 году. Сами раскопки длились 12 дней, и сейчас останки направлены на экспертизу. По версии следствия, ответственность за убийство несет ОПГ криминального авторитета Олега Медведева. Хотя до смены фамилии он был известен как Олег Шишканов, которого СМИ зачастую называют «вором в законе». За свои похождения он был задержан лишь в июле этого года. Затем в руки оперативников попались еще восемь его соучастников. Все они фигуранты уголовных дел: об убийствах, вымогательствах, хранении оружия. О пропаже Татьяны Сидоровой в 2012 году сообщила администрация Раменского района после того, как депутат не пришла на работу. Позже в ее доме были найдены следы крови. Женщину и ее родных похитили, а затем убили, предположительно, из-за земельного спора. Сидорова отказалась передавать Шишканову участок ЗАО «Племзавода Раменское» (ей принадлежавшего). Сейчас следствие выясняет роль каждого фигуранта дела, а также их возможное участие в других преступлениях.

Минобороны рассказало о задачах «Грома» Решающий момент настал для курдских террористов в Сирии. Ведь уже завтра Анкара может возобновить операцию на севере арабской республики. Но курды, судя по всему, намек поняли и все же начали покидать регион. Об их уходе рассказал глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу, хотя, по его словам, обстрелы со стороны боевиков, несмотря на режим прекращения огня, еще продолжаются. Между тем, часть курдских сил остается на прежних позициях, а заявленные 120 часов подходят к концу. Именно столько им подарил Вашингтон. Но обо всем по порядку. 9 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган начал на севере Сирии военную операцию, в частности, против курдских террористических групп. По данным Анкары, сейчас уничтожено более 700 радикалов. Однако 17 октября на защиту курдов пришли их союзники — США. Вице-президент Штатов Майк Пенс договорился с Эрдоганом о временном перемирии. По условиям сделки, курды за 120 часов должны вывести свои силы из региона. Как заметил американский президент Дональд Трамп, соглашение в целом соблюдается. Правда, этими словами в Twitter он сослался на некоего Марка Эсперанто, вероятно, имея в виду главу Пентагона Марка Эспера. Если же нет, Трампу стоит внимательнее отнестись к своим источникам информации.