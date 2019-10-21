Главные новости 21 октября

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий понедельника, 21 октября.

Количество пострадавших в результате прорыва дамб золотодобывающей артели в Красноярском крае выросло до 26 человек. Число пострадавших при прорыве красноярских дамб увеличилось до 26.

Блогер Вадим Манукян раскрыл тайну прошлого покорившей США бездомной певицы-россиянки Эмили Замурки. Манукян раскрыл тайны прошлого покорившей США бездомной россиянки Эмили Замурки.

Поклонники российского рэпера Тимати и модели Анастасии Решетовой после фотографий из роддома заподозрили их в обмане. Тимати и Решетову после идеальных фотографий из роддома заподозрили в обмане.

Сергей Шойгу заявил о росте активности террористических организаций в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). Шойгу рассказал, куда боевики ИГ1 перебрались после поражения в Сирии.

Продюсер Яна Рудковская рассказала поклонникам о своем разводе. Телеведущая едва смогла сдержать слезы. Рудковская со слезами на глазах рассказала поклонникам о разводе.

СМИ узнали прайс-лист медицинского центра на Рублевке, где проходит курс лечения актриса Анастасия Заворотнюк. СМИ узнали новые подробности пребывания Заворотнюк в клинике на Рублевке.

СМИ составили рейтинг регионов России по доступности сетевого газа, сравнив средние зарплаты с ценами на топливо. Названы регионы с самым доступным газом для населения.

Россияне устали от слухов о болезни актрисы Анастасии Заворотнюк и предположили, что все происходящее является пиар-кампанией. Россияне перестали верить в «болезнь Заворотнюк».

Скандальный блогер Лена Миро резко раскритиковала фигуру российской телеведущей Ксении Собчак. Миро раскритиковала Собчак за жирные подмышки и бесформенные ноги.

Опрос ВЦИОМ показал, что 25% россиян считают себя «жертвами перестройки». Четверть жителей России назвали себя «жертвами перестройки».

1 Организация запрещена на территории РФ.