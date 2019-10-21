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Фадеев назначен новым главой СПЧ и советником Путина

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Фадеев назначен новым главой СПЧ и советником Путина

Москва, 21 октября. Секретарь Общественной палаты РФ Валерий Фадеев стал главой Совета по правам человека и советником президента РФ Владимира Путина. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба СПЧ, которая выложила копию указа Путина о назначении.

Вторым указом глава государства уволил Фадеева с федеральной государственной гражданской службы в связи с достижением 70-летнего возраста, передает RT.

Отметим, что Фадеев успел построить карьеру ученого и журналиста. В восьмидесятых он работал в Вычислительном центре АН СССР,  где занимался вопросами макроэкономики, после чего перешел в Институт энергетических исследований АН СССР, а после — в Институт проблем рынка Академии наук СССР.

В 1992 году Фадеев попробовал себя в публицистике, став научным редактором еженедельника «Коммерсантъ-Weekly». С тех пор он успел сменить множество изданий, побывав на руководящих постах в журнале «Эксперт», газете «Известия» и став ведущим программы «Время» на Первом канале. В 2017 году Фадеев был избран главой Общественной палаты.

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Источник: Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека
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