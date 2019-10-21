CNN назвал Россию лидером в Сирии на фоне операции Турции против курдов-террористов

Москва, 21 октября. Россия закрепила за собой роль самой влиятельной страны в Сирии, которой удастся разрешить существующий в государстве кризис. Об этом заявил американский телеканал CNN, выпустивший материал на фоне операции Турции против курдов-террористов.

Как указали журналисты, все вовлеченные в конфликт стороны осознают, что Москва более надежна в вопросе сирийского кризиса, чем Вашингтон. Россию CNN назвал «безусловным лидером» в Сирии.

Комментируя материал телеканала, российский военный эксперт Игорь Коротченко подчеркнул, что рефлексировать на публикации западных СМИ — контрпродуктивно. Москва, по его мнению, должна четко следовать установкам, сформированным властями, в частности президентом РФ Владимиром Путиным.

«На западные публикации мне плевать — хвалят они нас или ругают. Мы сами оцениваем успешность нашей политики по тем практическим результатам, которых мы добились в Сирии», — передает его слова Nation News.

При этом в материале CNN соглашение о перемирии на 120 часов, достигнутое Анкарой и Вашингтоном 17 октября, названо «неполноценным». Его срок истекает во вторник, когда в Сочи пройдет встреча Путина с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

По словам американских журналистов, администрация президента США Дональда Трампа поначалу провоцировала кровопролитие, а затем в краткие сроки пыталась его избежать. Чего нельзя сказать о российском лидере — у него есть четкий план по урегулированию, говорится в материале.

Коротченко подытожил, что РФ в Сирии выглядит более успешной на фоне провальных кампаний США в Ираке, Ливии и Афганистане.

«Мы реализуем свои цели и добиваемся поставленных задач. А все остальное — это шум, и он не имеет никакого значения», — заключил эксперт.

Напомним, антитеррористическая операция «Источник мира» в приграничных районах Сирии началась 9 октября. Как объяснял президент Турции, ее цель — создать зону безопасности вдоль сирийско-турецкой границы для того, чтобы пресечь передвижение боевиков по трассе М-4.

«Источник мира» ведется против вооруженных формирований, которые включают боевиков «Исламского государства»1 (организация запрещена в РФ) в свои ряды. Известно, что они выводили членов ИГ1 из Ракки и Дейр-эз-Зора на территорию американских баз, а также грабили и убивали мирных жителей на захваченных ими территориях.

На встрече, прошедшей 17 октября, турецкий лидер и вице-президент США Майк Пенс договорились о приостановке операции «Источник мира» на 120 часов. За это время курдские террористы должны отойти от планируемой 30-километровой буферной зоны. В противном случае Турция продолжит операцию до полного отвода бандформирований.

Это перемирие временное, Турция от целей антитеррористической операции не отказывается. Эрдоган планирует 22 октября в Сочи обсудить с президентом РФ следующую фазу процесса создания зоны безопасности на севере Сирии. Как отметил помощник российского лидера Юрий Ушаков, очередной личный контакт Путина и Эрдогана станет уже восьмым с начала года.

1 Организация запрещена на территории РФ.