Прозападный The Bell рисует для читателей образ «тоталитарной репрессивной» России

Москва, 21 октября. Проблема вмешательство финансируемых Западом СМИ во внутренние дела России встала особенно остро после единого дня голосования, 8 сентября, и предшествующих выборам массовым беспорядкам в Москве.

Незаконные сходки организовывали сторонники одиозного блогера Алексея Навального. То, что господин «оппозиционер» кормится на деньги спонсоров из Штатов и Европы уже давно ни для кого не секрет. По факту отмывания его «Фондом борьбы с коррупцией» огромных сумм денег, заработанных преступным путем, расследуется уголовное дело.

При этом западные СМИ освещали все эти митинги в нужном своим хозяевам ключе. Одним из таких рупоров антироссийской пропаганды стало издание The Bell. Проект создала бывший шеф-редактор РБК Елизавета Осетинская во время прохождения стажировки в Стэнфордском университете в США. Сама Осетинская называет стартап «экспериментом программы». Деньги на этот «эксперимент» выделяют антироссийские фонды и спецслужбами западных стран.

Повестка The Bell весьма широкая и затрагивает события не только в России. Так, не ушли от внимания издания и протесты «желтых жилетов» во Франции в конце 2018 года. Причиной недовольства участников этого движения изначально стало повышения цен на топливо. В протестных выступлениях тогда принимали участие десятки тысяч французов. Они перекрывать улицы, строили баррикады. Полиция усмиряла толпу очень жестко: в ход шло и травмирующее оружие, и слезоточивый газ, и водометы.

Интересно, что The Bell, информируя своих читателей о событиях во Франции, почему-то воздерживается от оценок работы правоохранительных органов. Несмотря на жестокие методы, полицейских не называют «репрессорами» и не обвиняют в «намерениях подавить демократический протест». Напротив, многие публикации, наоборот, посвящены нападениям «жилетов» на сотрудников полиции

Однако при освещении незаконных сходок в Москве, на которые людей активно зазывали и заманивали бесплатными концертами «независимые кандидаты» в Мосгордуму (они были сняли с выборов из-за фальсификации с подписями избирателей. — Прим. ФАН), журналисты The Bell ведут себя совсем иначе.

От внимания журналистов ускользнули нападения провокаторов на росгвардейцев, швыряние в них кусками асфальта, бутылками. Не заметили они и то, что участники запрещенных акций распыляли в лицо полицейских газовые баллончики. Зато корректное задержание нарушителей было преподнесено как «насилие» и даже «массовое избиение». С легкой руки The Bell московская мэрия превратилась в самого настоящего монстра, пытающегося всеми силами запугать горожан и задушить демократию. Более того, массовые беспорядки, в которые вылились митинги протеже Навального Любови Соболь и других сотрудников ФБК The Bell охарактеризовал как «безобидные прогулки по городу».

Сравнивая публикации детища Осетинской о событиях в России,и во Франции, складывается впечатление, что действия полиции в Париже, расстреливающей "желтых жилетов" абсолютно оправданны, а унос провокаторов в автозак в Москве — полный произвол. Нужно быть слепым, чтобы не заметить двойные стандарты The Bell, необъективность и ангажированность этого издания, отмечает "Политика Сегодня".

Напомним, 27 сентября комиссия Госдумы по расследованию иностранного вмешательства начала проверку иностранных СМИ на предмет вмешательства во внутренние дела РФ. В итоге нарушения избирательного законодательства РФ были выявлены со стороны «Медузы», «Русской службы Би-би-си», «МБХ Медиа», «Голоса Америки», «Радио Свобода» и «Настоящего времени».

Расследованием иностранного вмешательства занималось и Федеральное агентство новостей. Итоги работы были представлены в нижней палате российского парламента 17 октября. Депутатам продемонстрировали фильм «Анатомия протеста», посвященный вмешательству Запада в дела России. РИА ФАН выяснило, что так называемая российская «оппозиция» устраивала сходки «либералов» в центре Москвы при помощи западных стран, в том числе США. Псевдоактивисты, призывавшие москвичей выходить на улицы, получали на организацию беспорядков в стране деньги из-за рубежа.

Кроме того, Федеральное агентство новостей создало Классификатор СМИ. Проект рассчитан не только на российских читателей, но и на англоязычную аудиторию. Его целью является помощь в ориентации в информационном пространстве, понимании, какие цели преследуют те или иные издания, транслирующие антироссийские новости.