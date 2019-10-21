ФАН разъясняет: как либеральные СМИ лгут об отмене пуска ракеты на учениях «Гром»

Газета «Ведомости», ссылаясь якобы на источники в министерстве обороны Российской Федерации, обнародовала информацию о том, что на военных командно-штабных учениях «Гром-2019» произошла нештатная ситуация — атомный подводный крейсер К-44 «Рязань» произвел лишь один пуск баллистической межконтинентальной ракеты (МБР) Р-29Р вместо запланированных двух. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Стоит отметить, что антироссийские СМИ распространяли эту «новость» с особым усердием. Однако в Минобороны информацию о нештатной ситуации опровергли.

«Оценив информацию о техническом состоянии одной из ракет подводной лодки «Рязань», полученную непосредственно перед пуском, было принято решение не задействовать ее в учебном ударе. Отмена пуска данной ракеты никак не повлияла на успешные результаты СКШУ «Гром», — говорится в заявлении Минобороны.

В ведомстве назвали информацию о нештатной ситуации с ракетой не соответствующей действительности. В министерстве обороны также добавили, что целью учений была проверка системы боевого управления вооруженными силами, «а не способность провести пуски максимального количества ракет».

Таким образом, газета «Ведомости» ввела аудиторию в заблуждение, распространив непроверенную и неподтвержденную информацию, которая была максимально растиражирована в средствах массовой информации, особенно активно этот фейк подхватили антироссийские издания.

Заметим, что в военных учениях «Гром-2019» были задействованы около 12 тысяч военнослужащих, а также 213 пусковых установок стратегического назначения, 105 летательных аппаратов, включая пять стратегических ракетоносцев, до 15 надводных кораблей, пять подводных лодок, 310 единиц боевой и специальной техники.

По словам врио начальника главного управления международного военного сотрудничества Минобороны, генерал-майора Евгения Ильина, «Гром-2019» носят исключительно оборонительный характер и не направлены против других государств.