Бизнесмены США планируют развивать свое влияние на рынке России

Москва, 21 октября. Американские компании планирую дальнейшее развитие бизнеса на территории РФ. Об этом сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Глава правительства РФ Дмитрий Медведев провел заседание Консультативного совета по иностранным инвестициям, в ходе которого эксперты пообщались с американскими бизнесменами. Дмитриев отметил, что диалог с представителями США прошел в позитивном ключе.

По словам главы РФПИ, американские предприниматели «нацелены на наращивание бизнеса в России». Он также напомнил, что США является лидером по числу новых проектов бизнесменов в России, сообщает ТАСС.

«Было довольно много инвесторов из американских компаний», — также отметил Дмитриев.

Ранее в Москве заработал онлайн-сервис «Проверь законность вывески», благодаря которому индивидуальные предприниматели могут сэкономить время и деньги на юридических услугах. Отметим, что с начала 2019 года в столице России регистрацию прошли более 40 тысяч новых бизнесменов.