Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Экономика

Бизнесмены США планируют развивать свое влияние на рынке России

48
0 Оставить комментарий

Бизнесмены США планируют развивать свое влияние на рынке России

Москва, 21 октября. Американские компании планирую дальнейшее развитие бизнеса на территории РФ. Об этом сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Глава правительства РФ Дмитрий Медведев провел заседание Консультативного совета по иностранным инвестициям, в ходе которого эксперты пообщались с американскими бизнесменами. Дмитриев отметил, что диалог с представителями США прошел в позитивном ключе.

По словам главы РФПИ, американские предприниматели «нацелены на наращивание бизнеса в России». Он также напомнил, что США является лидером по числу новых проектов бизнесменов в России, сообщает ТАСС.

«Было довольно много инвесторов из американских компаний», — также отметил Дмитриев.

Ранее в Москве заработал онлайн-сервис «Проверь законность вывески», благодаря которому индивидуальные предприниматели могут сэкономить время и деньги на юридических услугах. Отметим, что с начала 2019 года в столице России регистрацию прошли более 40 тысяч новых бизнесменов.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров