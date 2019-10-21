Гусман заявил, что заслуженно поставил двойку команде Сивохо в финале КВН-1989

Советский и украинский комик, актер и телеведущий Сергей Сивохо сообщил на своей странице в социальной сети Facebook, что назначен советником секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса, и заодно опубликовал фотографию удостоверения под номером 348.

Известный в свое время игрок Клуба веселых и находчивых (в составе нескольких команд — ДПИ, «Дрим-Тим», «Сборной СНГ» и «Сборной XX века») решил попробовать свои силы в политике. Так, на недавних выборах он баллотировался в народные депутаты от партии «Слуга народа», но не преуспел. И вот теперь 50-летний уроженец Донецка получил должность в Совете национальной безопасности и обороны Украины.

Во время кавээновской карьеры Сивохо есть один не самый приятный момент. В финале игры 1989 года, защищая цвета команды Донецкого политехнического института, он во время музыкального конкурса спел такую фразу: «В синагоге нашей, в вашей…», обращаясь, судя по всему, к кому-то из членов жюри.

Во время объявления оценок почти все судьи удостоили команду ДПИ наивысшими баллами — четверками. И только Юлий Гусман поставил ей двойку, назвав выступление дончан больше напоминающим «шлягеры из других программ центрального телевидения».

Федеральное агентство новостей обратилось с вопросом к Гусману, помнит ли он тот случай (к слову, именно этот «неуд» не позволил команде ДПИ стать тогда чемпионом КВН — первое место заняла команда Харьковского высшего военного авиационно-инженерного училища).

«Знаете, я занимаюсь кавээном с 1967 года и поставил за время судейства с 1986-го такое количество двоек! — воскликнул режиссер. — И могу сказать, что ни разу не поставил двойку незаслуженно или эмоционально. Это я помню. А то, что они там пели, не пели…»

По словам Гусмана, он даже не сможет вспомнить ни одной песни из числа тех, что прозвучали за последние годы в одной из самых популярных телепередач Первого канала, не говоря уж про 1989 год.

Самого Сивохо, конечно, он помнит, назвав его «большим, здоровым, толстым и обрюзгшим». И зла бы на него мэтр КВН никогда не держал, даже если бы у него в памяти и всплыла та фраза о «вашей синагоге».

«О чем вы говорите, да я замечательный парень! — заявил собеседник ФАН. — Я вообще зла не держу, так как вырос на Кавказе, где зла не держат, а сразу бьют в морду. Понимаете, да? Я совершенно не собираюсь держать зла, не понравится — я сломаю нос, поскольку был чемпионом Азербайджана по каратэ».

Кроме игры в КВН, Сивохо также известен по участию в таких телепрограммах, как «Как стать звездой», «Скрытая камера», «СВ-шоу», «О.С.П.-студия». В 1990 году Сергей получил награду как лучший шоумен «Останкино».

Еще он снялся в нескольких фильмах и сериалах (в том числе играл и себя): «Имитатор», «33 квадратных метра. Дачные истории», «Моя прекрасная няня», «Счастливы вместе».