Эксперт рассказал, как конфликт между турками и курдами-террористами отразится на Европе

Москва, 21 октября. Конфликт между турками и курдами-террористами может стать причиной столкновений и погромов в Европе. Об этом в понедельник заявил российский публицист Николай Стариков, комментируя военную операцию против курдских террористов, которую начала Турция.

Он обратил внимание на то, что это противостояние развивается не только на поле боя в Сирии, но и посреди европейских городов, в которых в большом количестве проживают представители обеих национальностей. В первую очередь речь идет о Германии, где местные курды уже объявили о планах провести 15-тысячную демонстрацию в Кельне в знак протеста против действий Анкары.

«Миграционные потоки еще в середине XX века привели большое количество выходцев из Турции в Германии. Их всех там называют турками, но между ними есть большая разница, и многие из них считают себя курдами. Поэтому появление конфликта неизбежно», — отметил Стариков.

Он также призвал немецких полицейских преподать всему миру урок демократии и предотвратить погромы, не прибегая к дубинкам и слезоточивому газу, передает портал «ПолитЭксперт».

Напомним, что 9 октября власти Турции начали на севере Сирии новую военную операцию, которая получила название «Источник мира». Целью военных стали курдские террористы и боевики из запрещенной в РФ группировки «Исламское государство»1. Анкара планирует создать вдоль границы зону безопасности, где будет размещено почти 2 млн беженцев, которые в настоящий момент находятся в Турции.

Курдские террористы сотрудничают с игиловцами в САР. В 2017 году благодаря поддержке ВКС РФ основные силы ИГ1 в Сирии были разгромлены. Но курды занимались выводом недобитых боевиков на территории баз США, где исламисты создавали спящие ячейки.

1 Организация запрещена на территории РФ.