Минфин РФ предложил повысить минимальную цену на пищевой спирт впервые с 2015 года

Москва, 21 октября. Минфин России предложил повысить минимальную цену на этиловый спирт, произведенный из пищевого сырья. Проект соответствующего приказа министерства опубликован на федеральном портале проектов правовых актов.

В документе предлагается увеличить минимальную цену на спирт на 16% — до 57 рублей за литр.

«Проектом приказа предлагается установить минимальную цену на этиловый спирт, произведенный из пищевого сырья, в размере 57 рублей за один литр безводного спирта», — говорится в пояснительной записке к проекту приказа.

Данная стоимость будет минимальной (без учета акциза и НДС), по которой будут осуществляться закупки и поставки этилового спирта, кроме импорта и экспорта. Речь идет о спирте, произведенном из пищевого сырья, кроме денатурированного этилового спирта, отходов спиртового производства, спирта-сырца, а также винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового дистиллятов.

В последний раз минимальную цену на пищевой этиловый спирт поднимали в 2015 году. Тогда она выросла до 49 рублей за литр безводного спирта.

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