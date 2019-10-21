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Минфин РФ предложил повысить минимальную цену на пищевой спирт впервые с 2015 года

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Минфин РФ предложил повысить минимальную цену на пищевой спирт впервые с 2015 года

Москва, 21 октября. Минфин России предложил повысить минимальную цену на этиловый спирт, произведенный из пищевого сырья. Проект соответствующего приказа министерства опубликован на федеральном портале проектов правовых актов.

В документе предлагается увеличить минимальную цену на спирт на 16% — до 57 рублей за литр.

«Проектом приказа предлагается установить минимальную цену на этиловый спирт, произведенный из пищевого сырья, в размере 57 рублей за один литр безводного спирта», — говорится в пояснительной записке к проекту приказа.

Данная стоимость будет минимальной (без учета акциза и НДС), по которой будут осуществляться закупки и поставки этилового спирта, кроме импорта и экспорта. Речь идет о спирте, произведенном из пищевого сырья, кроме денатурированного этилового спирта, отходов спиртового производства, спирта-сырца, а также винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового дистиллятов.

В последний раз минимальную цену на пищевой этиловый спирт поднимали в 2015 году. Тогда она выросла до 49 рублей за литр безводного спирта.

Ранее стало известно, что производителей и продавцов вина могут обязать предупреждать потребителя о покупке виноградосодержащего напитка. Как сообщали СМИ, на бутылках виноградосодержащих напитков появится надпись «Не является вином».

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Источник: Федеральный портал проектов правовых актов
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