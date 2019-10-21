В Риге выступили в защиту литовского узника совести Альгирдаса Палецкиса

В суде Каунаса во вторник, 22 октября, состоится заседание по избранию дальнейшей меры пресечения бывшему дипломату и лидеру социалистического народного фронта 48-летнему Альгирдасу Палецкису. Кавалер французского ордена Почетного легиона и ордена «За заслуги перед Литвой», которого его лишили, обвиняется в «шпионаже» в пользу России и за год, проведенный в тюрьме, стал выглядеть словно узник концлагеря. Но прокуратура затребовала еще три месяца заключения, пытаясь, видимо, добиться того, чтобы Палецкис себя оговорил.

У посольства Литвы в Риге 21 октября Латвийский антинацистский комитет провел пикет и митинг в защиту литовского оппозиционера. Подробности — в репортаже Федерального агентства новостей.

Палецкис вступился за советских солдат

Высокопоставленный литовский дипломат, секретарь дипмиссии Литвы при ЕС в Брюсселе, депутат Сейма и вице-мэр Вильнюса, отец двоих детей Палецкис стал изгоем для властей предержащих у себя в стране еще в 2011 году, когда в интервью литовскому радио заявил, что 13 января 1991 года во время известных событий у вильнюсской телебашни «свои стреляли в своих». То есть жертвы среди мирного населения, в чем обвиняли советских солдат, были на совести местных провокаторов, как это повелось позже во многих бывших советских республиках. За подобное «вероотступничество», а именно — «за отрицание советской агрессии», что прописано в Уголовном кодексе Литвы, Палецкиса осудили еще в 2012 году. Тогда он отделался крупным штрафом, который составлял почти 3 тысячи евро. Но вот в прошлом году за Палецкиса взялись вновь и опять в связи с данным делом.

«Альгирдас после года в тюрьме выглядит как узник Бухенвальда»

Первым в защиту Палецкиса на митинге-пикете у литовского посольства в Риге выступил активист Латвийского антифашистского комитета Иосиф Корен.

«Друзья, дело даже не в том, что это мой друг, я здесь, потому что очень хорошо знаю этого парня и понимаю, что в литовской тюрьме власти содержат настоящего патриота Литвы, который душой болеет за эту страну. И это не просто слова. В свое время государство наградило его высшей литовской наградой (орденом «За заслуги перед Литвой». — Прим. ФАН), которую нынешний режим у него отобрал. Палецкис — кавалер французского ордена Почетного легиона. Этот орден просто так на улице не валяется. И этого человека держат в тюрьме. Сегодня Альгирдас выглядит кошмарно — как узник Бухенвальда. И режим делает все, чтобы заткнуть рот, чтобы сгнобить этого человека».

Антифашист напомнил о декларации о правах человека, которая должна действовать и в Литве в отношении Палецкиса, столь неудобного властям. Иосиф Корен рассказал, в частности, и о том, что секретарь посольства Литвы не вышел и не принял письмо с законными требованиями об освобождении Альгирдаса Палецкиса, предложив переслать его по почте.

Это значит, что им тоже стыдно смотреть нам в глаза, предположил антифашист и заметил, что, когда Альгирдас выйдет на свободу, не представляет, как будут смотреть ему в глаза те, кто сегодня сидят в этом здании посольства, перед которым собрались пикетчики.

Журналист Алла Березовская в своем выступлении выразила уверенность в том, что судьи и прокуроры понимают: Альгирдас не может быть никаким шпионом — это дело чисто политическое. Годы пройдут, но позор, на который обрекают себя гонители Палецкиса, останется.

«Поэтому, считаю, мы должны знать имена тех прокуроров, тех судей, которые сейчас будут решать судьбу Альгирдаса, — подчеркнула общественница. — И когда-нибудь всем придется за это отвечать. Потому что времена меняются, они будут светлыми и лучшими, чем сейчас».

Для того, чтобы «резать глотки и дробить головы», в Сейм Литвы привезли бандитов из Каунаса

Когда Палецкис изучал историю событий января 1991 года в Вильнюсе, он, как честный человек, не смог утаить свои выводы. Вся беда Альгирдаса в том, что он был первым, кто сказал, что литовцы стреляли в литовцев, во всеуслышание.

А в 2013 году в Литве была опубликована книга воспоминаний первого руководителя охраны Верховного Совета Литвы Артураса Скучаса «Записки пехотинца», в которой он рассказал, в частности, о группе бритоголовых добровольцев из Каунаса, которую привез на подмогу в 1990 году в Сейм тогдашний директор департамента охраны края (так называлось тогда литовское Минобороны) Аудрюс Буткявичюс.

Поведение нагло пристававших к сотрудницам Сейма добровольцев Буткявичюс объяснял тем, что, мол, «пригласил тех, кого я называю бандитами, ради святого дела, настоящих каунасских мужчин, если что случится, интеллигенты не будут резать глотки и дробить головы — не смогут перейти [границ] дозволенного, а эти будут, они привыкли».

После митинга-пикета корреспондент ФАН поинтересовался у сопредседателя «Русского союза Латвии» Мирослава Митрофанова о причинах, по которым Альгирдаса Палецкиса вот уже год держат в тюрьме.

«Позиция литовской юстиции заключается, видимо, в том, что на свободе Альгирдас якобы может угрожать расследованию, — отметил он. — Но эта позиция, конечно, смехотворная, потому что человек известен как политик, журналист, которого заподозрить в том, что он может помешать правосудию, нелогично и глупо. Если у литовских властей действительно есть какие-то претензии к Альгирдасу, то они могли бы оставить его под подпиской о невыезде».

Ставить под сомнение, оспаривать официальную версию о событиях 13 января 1991 года, что сделал Палецкис, не только можно, но и нужно, на этом держится вся демократическая культура, указал Мирослав Митрофанов. Нет единой правды, она всегда сложнее, чем исторические мифы. Тем более относительно такого туманного события, как расстрел толпы около вильнюсской телебашни в 1991 году.

«Сейчас его [Палецкиса] преследуют за сотрудничество, насколько я понимаю, с российскими журналистами, которые у него попросили данные о судьях, выносивших ему приговор в первый раз, — объясняет сопредседатель РСЛ. — Однако, с точки зрения прокуратуры Литвы, это является шпионажем в пользу России. Об этом можно делать выводы по очень отрывочным данным, которыми мы обладаем на момент начала суда. Мы надеемся, что рассмотрение дела будет объективным, Альгирдаса по крайней мере до вынесения приговора отпустят на свободу и решение судей будет в его пользу».

Акции с требованием освободить Альгирдаса Палецкиса также состоялись у посольств Литовской Республики в Минске, Таллине и Кишиневе.