Донбасс, 21 октября. ДНР под огнем зенитных установок и минометов. Массовое захоронение останков морских пехотинцев ВСУ обнаружено недалеко от Донецка. Политический разборки раздирают армию Киева. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

Объединенные силы Украины осуществили 12 обстрелов по территории ЛНР и ДНР за прошедшие сутки. Как сообщают представительства республик в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня, на Луганском, Донецком и Горловском направлениях использовались 120 и 82 мм минометы. На Горловском направлении также применялись зенитные установки, на Донецком — гранатометы и орудия боевых машин пехоты.

Массовые захоронения ВСУ

Спикер управления Народной милиции ДНР Ринат Айгистов проинформировал о том, что в подразделениях ВСУ фиксируются новые случаи небоевых потерь. Военнослужащие 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ, проводя оборудование фортификационных сооружений на бывших позициях 35-й бригады морской пехоты, подорвались на неустановленном устройстве. В результате взрыва погибли два бойца.

Саперы, прибывшие на разминирование, обнаружили скрытый склад со снарядами и массовое захоронение с человеческими останками. В районе находки работает следственно-оперативная группа в составе сотрудников СБУ и военной полиции. Предполагается, что найденные тела — это останки военнослужащих из 35-й бригады ВСУ. По предварительной версии, командир бригады Николай Палас, скрывая небоевые потери, докладывал о погибших как о дезертирах, а останки морпехов сбрасывались в братскую могилу.

Киев готовит новую провокацию

Представитель пресс-службы УНМ ЛНР Иван Филипоненко, упреждая действия украинских силовиков, сообщает о возможной провокации в районе поселка Золотое-5 в Луганской области. По словам пресс-офицера, в район дислокации 1-го механизированного батальона 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ прибыли журналисты телеканалов ICTV и «5 канала», которыми на передовой непосредственно руководят офицеры из штаба ООС.

В районе ведется совместная подготовка военных и журналистов к съемкам постановочного сюжета об «обстрелах» Народной милицией ЛНР позиций 72-й бригады. В дальнейшем такой «обстрел» будет представлен, как нарушение режима прекращения огня со стороны луганчан.

Поддержал Зеленского — получи пулю

Все чаще политические разногласия становятся причинами перестрелок в украинских подразделениях. Так, во время ссоры двух бойцов 59-й мотопехотной бригады, один из участников перепалки решил отстоять свою позицию оружием. О происшествии в поселке Троицкое Луганской области рассказал представитель оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко.

Один из участников конфликта выступил в поддержку действий президента Украины Владимира Зеленского, а второй, оскорбив Зеленского по национальному признаку, прострелил оппоненту ногу. С ранением пострадавший был доставлен в больницу. Пресс-офицер луганчан также добавил, что виновник драки был известен сослуживцам как приверженец украинского национализма. Сейчас в бригаде проводится расследование.