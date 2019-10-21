Ветеринар в Татарстане отказалась помогать умирающей собаке

Нижнекамск, 21 октября. Ветеринар в городе Нижнекамск Республики Татарстан отказалась принимать умирающую собаку, которую сбил таксист. Об этом рассказала свидетельница ДТП.

Инцидент произошел 20 октября, водитель такси сбил собаку и скрылся с места происшествия. Женщина, которая стала свидетелем ДТП, посадила в машину владельца собаки и пострадавшего питомца.

По ее словам, женщина-ветеринар в одной из местных клиник отказалась лечить собаку. Она настаивала, что у животного должен быть ветеринарный паспорт.

«Пока шли эти разборки, у собаки пошла кровь носом. И все», — пояснила свидетельница, ее слова передает «360».

Она добавила, что отказ врача помогать раненой собаке можно объяснить некомпетентностью. Ветеринар всего лишь искала отговорку, чтобы не принимать пациента.

Позднее свидетельница ДТП поговорила с представителем администрации. Ей сказали, что в клинике принимают всех животных. Отказ ветеринара был его придуманным правилом.

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