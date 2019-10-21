Эксперт оценил дальнейшие действия Турции против курдов-террористов

Москва, 21 октября. Власти Турции примут окончательное решение о дальнейших действиях в отношении курдов-террористов лишь после переговоров с Россией. Так считает российский военный эксперт Виктор Баранец.

Эксперт думает, что пока сложно оценить дальнейшие действия Анкары — ожидания по возможному продолжению турецкой военной операции «Источник мира» довольно неоднозначны.

«В ходе завтрашней встречи турецкого и российского лидеров будет детально прорисована вся операция. И, конечно, сегодня нет гения, который мог бы подсказать, как «разрулить» эту ситуацию», — высказался военный обозреватель в интервью «Ньюсинформ».

Баранец сообщил, что пока что политики советуют Реджепу Тайипу Эрдогану «проявлять максимальную осторожность». По мнению эксперта, курдские боевики не будут отступать по последнего, и есть риск их возвращения для дальнейшего издевательства над беженцами.

«С курдами надо договариваться. И диалог должен вестись не с одним каким-то пробегающим мимо боевиком, а с теми, кто «рулит» ситуацией. Там есть достаточно влиятельные силы, там есть свои генералы», — подчеркнул военный эксперт.

Баранец сообщил, что необходимо дождаться завтрашнего дня, после чего уже анализировать ситуацию на севере Сирии. Встреча Путина и Эрдогана состоится в Сочи 22 октября.

17 октября турецкий президент встретился с представителем США и договорился о прекращении операции «Источник мира» сроком на 120 часов. За это время вооруженные курдские формирования должны очистить так называемую буферную зону протяженностью 30 километров, пишет «Газета.ру». В противном случае Анкара планирует возобновить антитеррористическое военное мероприятие.

«Источник мира» предполагает зачистку курдских боевиков, захвативших часть Сирийской Арабской Республики (САР) под эгидой борьбы с «Исламским государством»1 (организация запрещена на территории РФ. — Прим. ФАН), однако в результате включивших террористов в свои ряды. Курдские формирования начали оказывать давление на местное население. Турция планирует создать на границе государств зону безопасности для беженцев, а также взять под контроль стратегически важную трассу М-4.

1 Организация запрещена на территории РФ.