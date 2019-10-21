Нарышкин предупредил Запад о последствиях переписи истории ради очернения России

Москва, 21 октября. Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин предупредил страны Запада о последствиях переписи истории ради очернения СССР и России. Свое мнение он высказал в статье «Забвение истории — шаг к новым трагедиям».

Статья Нарышкина была опубликована в белградской газете «Вечерние новости» в связи с 75-летием освобождения столицы Сербии от фашистов.

Он отметил, что порядок, заложенный в Европе после капитуляции Германии, долгие годы обеспечивал мир и нерушимость границ в регионе. Нарышкин предупредил, что отказ от этого порядка приведет к трагическим последствиям.

«Отказ от него вне увязки с формированием равнозначной, устраивающей всех системы коллективной безопасности равносилен открытию «ящика Пандоры», — констатировал директор Службы внешней разведки.

Он предложил представить, как будут рушиться «столпы» нынешнего европейского порядка: например, Литве бы отошла Виленская область с Вильнюсом, Польше пришлось бы отказаться от Силезии и части Восточной Пруссии, а Германия бы согласилась переложить ответственность за Вторую мировую войну на СССР.

«Как посмотрят в Вашингтоне, Лондоне и Париже на требование Берлина, например, компенсировать понесенные потери за обидные для немецкого народа годы ограниченного суверенитета?» — задал риторический вопрос Нарышкин.

«Хотелось бы верить, что и наши противники на Западе, открыто стремящиеся переписать историю и итоги Второй мировой войны ради очернения Советского Союза и современной России, хорошо осознают нелинейные последствия собственных действий», — резюмировал глава российской внешней разведки.

В сентябре Нарышкин заявил, что на будущее отношений России и Украины можно смотреть с «очень сдержанным оптимизмом».