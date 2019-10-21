Миро назвала Буланову «брендом для бедных»

Москва, 21 октября. Известный блогер Лена Миро, которая часто громит в своих текстах людей от мира шоу-бизнеса, вновь обратилась к эстраде. На этот раз жертвой была выбрана популярная в девяностые годы певица Татьяна Буланова.

Миро обратила внимание на интервью разведенной артистки, в котором та открыто призвала мужчин с ней знакомиться. Блогер полагает, что в современном мире, где социальный статус играет более важную роль, чем личные качества человека, Буланова может стать «брендом для бедных», повышая самооценку не самых состоятельных мужчин.

«Таня может стать брендом для бедных. Как Зара в мире моды. Есть деньги? Заказываешь эскортницу из Instagram с миллионом ботов в подписчиках. Нет денег, а хочешь быть в тренде? Садишься в троллейбус и знакомишься с Таней!» — пишет Миро в своем блоге.

Сама Буланова, которой в этом году исполнилось 50 лет, не исключает возможности вновь примерить фату невесты. В сентябре она опубликовала пост, в котором описала странную примету. Она гласит, что если спящего человека взять за мизинец, он ответит на все вопросы. Комментируя это поверье, Буланова написала «Ну, будущий муж, держись!», породив слухи о возможном замужестве.

Отметим, что артистка дважды была замужем. Первым ее супругом стал звукорежиссер и продюсер группы «Летний сад» Николай Тагрин. Брак продлился 13 лет. Со вторым мужем Буланова прожила 11 лет, им стал футбольный тренер Владислав Радимов. В обоих браках певица родила сыновей.