Путин и ас-Сиси обсудят возобновление авиасообщения между РФ и Египтом

Москва, 21 октября. Президент России Владимир Путин и его египетский коллега Абдель Фаттах ас-Сиси на переговорах в Сочи обсудят возобновление чартерных авиаперевозок между РФ и Египтом. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

«Несомненно, эта тема будет обсуждаться. Она обсуждалась и в ходе предыдущей встречи, там были даны даже некоторые поручения в данном контексте», — пояснил Ушаков.

Президенты России и Египта 23 октября проведут двустороннюю встречу на полях саммита Россия — Африка, который пройдет в Сочи 23-24 октября. Кроме того, Владимир Путин и Абдель Фаттах ас-Сиси выступят на бизнес-форуме.

Напомним, авиасообщение между Россией и Египтом было прервано в ноябре 2015 года после крушения самолета авиакомпании «Когалымавиа» над Синайским полуостровом. На борту самолета находились 217 российских туристов и семь членов экипажа. В результате крушения авиалайнера все погибли. Позднее ФСБ квалифицировало случившееся как теракт.