Бывший КВНщик стал советником секретаря СНБО Украины по вопросам Донбасса

Киев, 21 октября. Бывший КВНщик, комик и тренер «Лиги смеха» Сергей Сивохо стал советником секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Начинаю неделю в новой должности: советник секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса. Для меня это большая ответственность!» — написал Сивохо.

Он добавил, что у него «невероятное количество» планов, и впереди предстоит «много сложной и важной работы».

«Очень надеюсь на вашу поддержку! Не подведу!» — добавил комик.

Гражданская война на Украине началась в 2014 году. Донбасс не согласился с новым руководством страны, которое пришло к власти после госпереворота в Киеве. В ответ на это ВСУ начали так называемую АТО, позднее переименованную в «Операцию объединенных сил», против региона. По информации ООН, жертвами внутриукраинского конфликта стали более 13 тысяч человек.

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский намерен вернуться в студию «Квартал 95» после того, как отработает свой срок на посту главы государства. Об этом заявила актриса Елена Кравец, которая также является административным директором «Квартала». Зеленский является основателем и бывшим худруком студии «Квартал 95», которая была создана в 2003 году на базе команды КВН «95-й квартал» с целью реализации и продвижения собственных проектов на телевидении и радио.