Синоптики и автоэксперты советуют начать готовить автомобиль к скорым холодам

Федеральное агентство новостей спросило у синоптиков и автоэкспертов, как подготовить автомобиль к меняющейся погоде в оставшиеся дни октября, к чему им готовиться в ноябре и когда летние покрышки начнут создавать аварийные ситуации на российских дорогах.

«Официальные прогнозы мы даем только на пять дней, — рассказала ФАН главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова. — И, исходя из них, я могу сказать, что в ближайшее время температура в средней полосе [России] будет находиться выше климатической нормы, которая сейчас равняется 5 градусам. То же касается и Поволжья, куда тепло придет чуть позже. Однако на севере России все несколько иначе — в Мурманской и Архангельской областях уже идут осадки в снежной фазе, а на Кольском полуострове, в Карелии и на Урале уже довольно прохладно — правда, чуть позднее на Урале будет кратковременное потепление».

К сожалению, точных прогнозов на более длительный период дать нельзя, признается Марина Макарова. Невозможно предсказать, какой будет погода в середине ноября, и даже гадать нечего, какой она будет к его концу. Однако изменения в климате могут произойти резко, к чему многие россияне могут оказаться не готовы. Так что стоит уже сейчас подумать о том, чтобы начать готовить машину к утренним неприятностям на дорогах, таким как внезапно появившаяся изморозь.

Синоптик обратила внимание, что температура — не единственный маркер погоды, свое веское слово часто говорят осадки. И там, где они есть, шансы на образование гололедицы, конечно же, намного выше, чем там, где просто выпадает утренняя роса. К тому же, имеет значение, насколько сильно урбанизирована местность, где живет человек: как в крупном городе, так и в пригороде есть свое время перехода на зимнюю резину.

«Есть разные модели прогнозирования на дальние сроки, и некоторые из них предсказывают относительно теплую погоду. Однако они неустойчивы, и доверяться им целиком нельзя. И хотя менять резину пока рано (часто приходится слышать среди автомобилистов понеопытнее, что они уже перешли не просто на зимнюю, но на ошипованную резину), нужно сделать так, чтобы холода не застали вас врасплох — и постоянно следить за оперативными прогнозами погоды. Зима близко», — резюмировала главный специалист Гидрометцентра.

С ней согласен автомобильный эксперт и автообозреватель на радио «Вести FM» Игорь Моржаретто. В частности, он заявил, что зимнюю резину надо ставить, когда среднесуточная температура в течении недели станет ниже 5 градусов (чего пока не произошло). Этим стоит озаботиться и в том случае, если температура ночью постоянно будет опускаться ниже ноля. Также Игорь Моржаретто дал несколько практических советов по подготовке автомобиля к зиме.